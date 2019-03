A New York la prima asta di sole artiste donne della storia

La organizza Sotheby's a New York con due madrine di eccezione: la star della tv Oprah Winfrey e Agnes Gund, ex presidente del MoMA. Si intitola By Women, For Tomorrow's Women e i proventi serviranno a creare borse di studio per ragazze in difficoltà.