LE ACCUSE ACQUISTANO UNA NUOVA LUCE DOPO I CASI WEINSTEIN E COSBY

Le accuse di Leaving Neverland non sono certo nuove, ma acquistano nuova luce nell'era del #MeToo in cui potenti uomini dell'entertainment come Bill Cosby e Harvey Weinstein sono finiti o rischiano il carcere per atti sessuali non consenzienti. E intanto la famiglia Jackson ha ridotto del 70% il prezzo del ranch teatro degli abusi: 31 milioni di dollari dai 100 del 2015. Jackson morì sul lastrico il 25 gennaio 2009, la sua reputazione apparentemente distrutta per sempre, nonostante l'assoluzione, dall'ultimo processo del 2005, dopo il quale il cantante lasciò gli Usa per il Barhein. Rientrato negli Usa il cantante tentò il grande ritorno con una tournée. Morì ancor prima di cominciare per overdose di sonniferi forniti dal medico personale poi condannato per omicidio colposo.

MORÌ INDEBITATO, MA PER GLI EREDI GLI SHOW POSTUMI FURONO UNA FORTUNA

La morte di Jackson segnò la rinascita della fortuna: gli eredi conclusero quasi subito lucrosi accordi per film, nuovi album e show teatrali, uno dei quali con il Cirque du Soleil è fisso a Las Vegas dal 2013. C'è anche un musical in arrivo a Broadway nel 2020: Don't Stop 'Til You Get Enough, prodotto dagli eredi e Sony Pictures - copione della due volte premio Pulitzer Lynn Nottage e coreografie del luminare del balletto Christopher Wheeldon - potrebbe esser il primo vero test dell'impatto di Leaving Neverland.