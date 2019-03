L’Italia è un Paese sessista, in cui i diritti delle donne non sono rispettati e gli abusi rimangono impuniti. Una non-notizia, purtroppo, confermata dal Rapporto ombra delle associazioni di donne per il GREVIO, il gruppo di esperte sulla violenza contro le donne del Consiglio d’Europa, incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul. «L’Italia è molto brava e solerte nell’adottare le leggi, meno ad applicarle», spiega l’avvocata di D.i.Re (Donne in Rete contro la Violenza) Elena Biaggioni, che con la collega Marcella Pirrone ha curato il report, il quale, nelle sue 75 pagine, «evidenzia una gravissima carenza per quanto riguarda tutela delle donne con disabilità e prevenzione, vista la mancanza di adeguati programmi delle scuole». Insomma, il quadro illustrato dal rapporto è francamente sconsolante, anche perché è in costante peggioramento rispetto al 2013, anno in cui l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul: «I dati parlano di una non diminuzione degli abusi, anzi addirittura di un aumento degli episodi gravi. Non c’è certo un miglioramento: la violenza rimane pervasiva nella nostra società».

DOMANDA. Quanti episodi di violenza si verificano ogni anno in Italia?

RISPOSTA. Per una serie di motivi di scarso coordinamento tra i singoli soggetti che raccolgono dati, non ci sono cifre certe. Il report non indica dunque un numero delle violenze. La stima è che venga denunciato appena il 12% degli abusi.

Perché c’è un 88% che resta sommerso?

I motivi sono molteplici: mancanza di consapevolezza, volontà di tenere comunque uniti i matrimoni anche se violenti e stereotipi che ostacolano l’emersione della violenza. E poi c’è la vittimizzazione secondaria: ogni volta che la donna prova a uscire dalla violenza, trova di fronte a membri delle Forze dell’Ordine e operatori dei servizi sociali che minimizzano gli abusi.

Servirebbero più centri antiviolenza?

Sì, andrebbero finanziati maggiormente e servirebbe anche una formazione capillare, per creare spazi in cui davvero le donne possano parlare e raccontare gli abusi. Un centro antiviolenza non è solo uno sportello con un soggetto dietro a un vetro: è qualcosa di complesso, che lavora sulla relazione tra donne e all’interno della società.

Tra l’altro la loro diffusione in Italia non è uniforme.

Esatto, sono diffusi a macchia di leopardo. Il Sud non è coperto come certe zone del Nord, dove i centri sono più numerosi.

Possiamo dire che il problema della violenza sulle donne è culturale?

Sì, lo dice anche il preambolo della Convenzione di Istanbul. Gli abusi nascono dalla disparità di potere dei sessi, che ha origine da una cultura fortemente patriarcale e discriminatoria.

A proposito di cultura, l’immigrazione in aumento ha influito sul numero delle violenze?

Sono un’avvocata che si occupa di donne vittime di violenza e le posso assicurare che questo è uno stereotipo grande come una casa. Se non erro, il 65% degli abusi viene perpetrato da italiani. Si tratta di un fenomeno assolutamente trasversale, che non conosce differenze derivanti da etnia, religione, ceto sociale. Molto democratico, insomma.

Un fenomeno che può assumere varie sfumature. Il report ad esempio dà ampio spazio alla violenza economica.

A cui aggiungerei quella psicologica. Violenze meno evidenti di quella fisica, ma ugualmente gravi, pervasive e poco riconosciute. Nasce dalla differente disponibilità economica, ma riguarda anche donne che lavorano e con un discreto stipendio, costrette però dai mariti a usare tutti i soldi per il bilancio famigliare. Per non parlare poi delle separazioni: ottenere la partecipazione economica dell’ex coniuge è difficilissimo.