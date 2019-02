INDAGAVA SULL'ATTENTATO FALLITO A GIOVANNI FALCONE

A sparare, quel 5 agosto '89, che doveva essere un giorno di festa in casa Agostino per il compleanno di una delle figlie, era stato un gruppo di sicari in motocicletta. Antonino Agostino detto Nino, agente di polizia della questura di Palermo e agente segreto palermitano, stava indagando sul fallito attentato dell'Addaura: era il 21 giugno 1989 quando alcuni agenti di scorta avevano trovato su una spiaggia dell'Addaura un borsone contenente 58 candelotti di tritolo. In quella stessa spiaggia si trovava la villa del giudice Giovanni Falcone, obiettivo dell'attentato sventato (avrebbe dovuto anticipare la strage di Capaci). Ai funerali di Nino e la moglie il 10 agosto '89, presenziarono sia Falcone che Paolo Borsellino. Il primo avrebbe detto a un amico commissario: «Io a quel ragazzo gli devo la vita». Mandanti ed esecutori, 30 anni dopo, sono ancora ignoti. Il padre di Nino, dal giorno del duplice omicidio non si è più tagliato la barba come forma di protesta contro l'occultamento della verità sulla morte del figlio e della nuora. La moglie Augusta non ha mai smesso di ripetere che la verità fosse «dentro lo Stato».