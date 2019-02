Emma Thompson rinuncia al film con John Lasseter per via delle molestie

«Perché dovrei lavorare per un uomo che tocca le donne?»

L'attrice ha lasciato il progetto in cui è coinvolto il produttore: «Perché una donna dovrebbe lavorare per un uomo che per decenni ha toccato le donne in modo inappropriato?».

Emma Thompson ha rinunciato a un film con John Lasseter per via dello scandalo molestie in cui è rimasto coinvolto. «So che se persone come me non prendono una posizione è poco probabile che le cose cambino rapidamente».