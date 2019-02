La prostituta? È un mestiere come un altro. Chi lo esercita, dunque, deve versare i contributi, emettere fatture e, soprattutto, pagare le tasse. Non solo: secondo l’esponente indipendentista di Siamo Veneto Alberto Guadagnini dovrebbero anche essere iscritte in un albo professionale. È questo, infatti, il ‘succo’ della proposta di legge presentata a metà febbraio 2019 all’Assemblea regionale veneta. Il testo in discussione prevede l’istituzione da parte di ogni Comune di uno specifico albo, curato da un ufficio creato ad hoc, in cui verrebbero indicate le generalità complete delle prostitute, libere di cancellarsi una volta terminata l’attività. Al contrario, le professioniste iscritte sarebbero tenute alla totale riservatezza sull’identità dei clienti. L’obiettivo della proposta di legge, ha spiegato Guadagnini, mira a eliminare ogni genere di sfruttamento, in quanto le attuali norme in materia «non sono riuscite a debellare il fenomeno che, anzi, è dilagato in strada», mentre le case chiuse «si sono trasformate in appartamenti, stanze d'albergo, automobili». Un albo professionale, insomma. Può essere questa la panacea di tutti i mali per quanto riguarda un settore quantomai variegato, che comprende effettivamente giovani sfruttate ma anche professioniste totalmente indipendenti? E se non lo è, quale sarebbe al contrario un provvedimento davvero utile? Lo abbiamo chiesto a Pia Covre, fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute, e alla scrittrice e femminista Giulia Blasi.

UN SETTORE VARIEGATO

Secondo i dati della commissione Affari sociali della Camera, sono più di 70 mila le donne che esercitano il mestiere in Italia. Duemila le minorenni, altrettante le ragazze ridotte in schiavitù. Tuttavia, dovremmo allargare un po’ l’orizzonte, come sottolinea Pia Covre: «Ci sono donne, uomini e trans, italiani e migranti, comunitari e non. Le condizioni di lavoro possono essere molto diverse: dalla strada al web, è possibile avere incontri virtuali o reali, senza dimenticare i vari locali di intrattenimento e benessere». Sulla stessa lunghezza d’onda Giulia Blasi, che ritiene «ridicola» la proposta, che «mina a colpire ulteriormente chi si prostituisce senza fare alcuna differenza fra le vittime di tratta e le donne che scelgono liberamente questo lavoro».

INTERESSANO I LORO SOLDI

È certamente sbagliato fare di tutta l’erba un fascio. Al di là di questo, perché un albo professionale non servirebbe? «Perché presuppone una professionalità, corsi di aggiornamento, fatture con prestazioni dettagliate», spiega Giulia Blasi: «È facile capire come tutto questo sia difficilmente realizzabile in un Paese che non ha alcun interesse a tutelare le sex worker, ma solo ed eventualmente a controllarle per spremerle dal punto di vista economico». Per Pia Covre, si tratta di «argomenti ottimi per le campagne elettorali, con i politici che si preoccupano solo di far sparire la prostituzione di strada e tirar su un po’ di soldi dalla tassazione». Insomma, altro che eliminazione dello sfruttamento; il vero obiettivo è della proposta è il portafoglio delle prostitute: «Viene dalla Lega, che da anni propone di smantellare la legge Merlin non per difendere le donne, ma per fare soldi sulla loro pelle», chiosa la scrittrice.