Un incubo durato dieci anni, quello che si è appena chiuso per Sabrina Ferilli, quando il gip di Roma ha disposto il divieto di avvicinamento nei confronti dell'uomo che dal 2009 perseguita l'attrice romana rendendo la sua vita un inferno. «Atti persecutori» è il reato contestato a quest'uomo, 68 anni, che aveva preso di mira in modo ossessivo Ferilli che nei mesi scorsi aveva presentato una denuncia e che qualche settimana fa è stata convocata a piazzale Clodio per raccontare quello che stava vivendo. Anni di paura per l'attrice, fatti di appostamenti sotto casa, continuo invio di lettere dal contenuto farneticante, presenza costante in tutti i suoi appuntamenti pubblici. Lo stalker era diventato una figura inquietante e non più gestibile nonostante la Ferilli abbia tentato in tutti i modi di dissuadere l'uomo. Tentativi vani, perché la situazione è andata peggiorando anno dopo anno e negli ultimi tempi aveva accentuato la sua ossessione al punto da avvicinare l'attrice prendendola per un braccio nel tentativo di fermarla. Allora ha deciso di denunciarlo.

CERCÒ DI DEPISTARLO CAMBIANDO LE ABITUDINI QUOTIDIANE

Nelle scorse settimane il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il sostituto Claudia Cento hanno raccolto gli elementi a carico del sessantenne, che all'inzio si era avvicinato all'attrice affermando di essere un suo fan. Le spediva in continuazione lettere e in alcuni casi utilizzava spiegazioni cervellotiche per 'giustificare la sua mania. Fino a dichiarazioni completamente scollegate dalla realtà: «Ho un mandato dei marziani per garantire la prosecuzione della razza umana», ha messo nero su bianco in una lettera inviata all'attrice. Gli appostamenti sotto casa si erano fatti quotidiani al punto che la Ferilli, protagonista anche del film vincitore dell'oscar La grande Bellezza, è stata costretta a cambiare le sue abitudini nel tentativo di depistare lo stalker per evitare di incontrarlo. Il provvedimento disposto dal gip stabilisce che l'uomo deve restare a distanza della vittima con la quale ha il divieto di avere alcun tipo di contatto. Una misura che potrebbe inasprirsi nel caso in cui continuasse nelle sue condotte persecutorie.