DAISY MERTENS

Olandese, Daisy Mertens proviene da un piccolo villaggio del sud dei Paesi Bassi dove la povertà è piuttosto diffusa. Per la sua professione ha già vinto il «National Primary Teacher 2016». Oggi lavora in una grande scuola pubblica, frequentata da 440 ragazzi di oltre 30 diverse nazionalità. Molti dei suoi studenti hanno gravi problemi di apprendimento, ma lavorano al fianco dei bambini più dotati per migliorare la loro condizione. Mertens ha a cuore le Pari opportunità.

DEBORA GAROFALO

Debora Garofalo è un'insegnante di Scienze, computer e tecnologie. Ha insegnato in una scuola della periferia di San Paolo, tra le favelas, dove gli studenti brasiliani non avevano mai visto un pc. Così ha capito che la tecnologia li avrebbe aiutati a prepararsi al mondo del lavoro e per emancipare i ragazzi ha sviluppato il programma «Junk Robotics, Promoting Sustainability», insegnando loro come gestire i rifiuti e riutilizzare oggetti di scarto, trasformarli in prototipi.

SWAROOP RAWAL

I suoi obiettivi sono lottare contro il lavoro minorile, il matrimonio infantile e facilitare far studiare più bambini possibile nella sua India. Quella che ha la storia più affascinante è forse Swaroop Rawal: attrice, ex Miss India, insegnante di «Life Skills», è stata nominata tra i dieci finalisti per il suo metodo di insegnamento unico. Un mix di recitazione, discussioni di gruppo, brainstorming, dibattiti, giochi, canzoni e disegni con il quale insegna a bambini di strada e di comunità rurali del Gujarat. Rawal, 60 anni e due figli, ha formato al suo metodo oltre 10 mila insegnanti.

MELISSA SALGUERO

Melissa Salguero dal 2010 insegna musica in una scuola elementare di New York, nel quartiere del Bronx. Il suo viaggio verso l'insegnamento della musica è iniziato in quinta elementare. Lottando con una bassa autostima a causa della dislessia, trovò un'enorme fonte di sostegno nella sua insegnante che l'aiutò a migliorare i suoi voti. Quando si unì alla banda musicale come alunna lei al liceo, lo trovò molto impegnativo fino a pensare di smettere. ma ha perseverato ed è diventata leader della band. Un'esperienza che le ha insegnato il valore di non arrendersi. Quando è diventata un'insegnante ha deciso di aiutare i suoi studenti allo stesso modo. Nel 2014 il suo progetto però ha rischiato di naufragare: l’edificio che ospitava la scuola è stato distrutto da un incendio e gli strumenti rubati o danneggiati. Ma lei e i suoi studenti non hanno mollato: hanno composto una canzone sulla ricostruzione. Il video di Youtube della classe che cantava «We will rise» è diventato virale.