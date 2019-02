Il bullismo è un fenomeno pericoloso che può sfociare anche in tragedia, specialmente se riguarda i giovani che talvolta arrivano a togliersi la vita per non dover più subire umiliazioni, violenze fisiche e verbali. L'ultima storia di discriminazione arriva da San Giovanni Rotondo, in Puglia. Una giovane 18enne, Angelica Placentino è stata denigrata perché troppo femminista. La campagna di odio nei suoi confronti è iniziata quando è stata scelta come rappresentante di istituto. Fortunatamente, in risposta a tale campagna , altri compagni si sono uniti per mostrarle solidarietà e supporto.

BERSAGLIATA PERCHÉ SOSTIENE LE DONNE

Angelica, studentessa dell’istituto magistrale Maria Immacolata, è stata vittima di minacce e offese. Già durante la campagna elettorale per diventare rappresentante era cresciuto il disprezzo nei suoi riguardi, esploso non appena si è trovata in una posizione più esposta. La giovane, come confermano anche i suoi post sui social, è una femminista convinta che partecipa a manifestazioni contro la violenza sulle donne e frequenta la sede locale di Rifondazione Comunista. Questa indipendenza a molti non è piaciuta e in breve è stata sommersa di messaggi anonimi crudeli dove veniva chiamata «puttana» o «lesbica repressa», come recitava una scritta su un muro apparsa sotto casa sua.