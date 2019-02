Perché il nuovo spot di Dolce e Gabbana è sessista

Sessismo griffato Dolce&Gabbana

È di nuovo bufera per il brand. Tutta colpa di un video lanciato per pubblicizzare una sfilata a Shanghai. Nella clip, poi ritirata, si gioca con doppi sensi e stereotipi che non sono piaciuti al pubblico (cinese e non). E dagli e-commerce cinesi sono scomparsi i prodotti del marchio.