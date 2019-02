Il mondo della moda, sebbene in continuo progredire, resta, talvolta, ancora legato a certi canoni di bellezza prestabiliti. Basti pensare alle modelle dai copi perfetti che sfilano in passerella e che rappresentano per molte, l’ideale di donna cui aspirare. Qualcosa però, nel tempo, è iniziato a cambiare, e il fashion system ha aperto le porte al concetto di «diversità», estetica e d’immagine. Grazie anche alla potente risonanza dei social network, sono nati movimenti, community e dibattiti che combattono il conformismo. Un esempio è Gurls Talk, il progetto nato su Instagram, che la modella britannica Adwoa Aboah, ha fondato e promosso con lo scopo di vincere i tabù e offrire alle donne uno spazio per parlare liberamente di salute mentale o sessualità senza sentirsi giudicate o incomprese. E da virtuale, il progetto è diventato reale e ha preso forma in diversi eventi. I principali i due Festival organizzati tra Londra e New York.

GURLS TALK, LA COMMUNITY CHE INVITA LE DONNE A PARLARE DEI LORO PROBLEMI

Adwoa, la giovane contesa tra i più importanti brand internazionali, ha sofferto, in anni precedenti, di depressione e alcolismo. E ha creato Gurls Talk perchè le ragazze potessero parlare apertamente di problemi come il suo, senza vergognarsi. L’idea era quella di generare una rete solidale che abbracciasse storie di difficoltà personali. Confrontarsi con altre persone è stato, in primis per lei, un modo per alleggerire il carico di certe patologie di cui molte soffrono come il bipolarismo o altri disturbi fisici e mentali. E la sua stessa esperienza è fonte di determinazione e tenacia, per poter aiutare altre a vincere le loro sfide. Nel 2014, il tutto iniziò come un semplice account Instagram per raccogliere e condividere testimonianze, ma col tempo è diventato di portata ben maggiore. La modella infatti ha introdotto una serie di incontri e di interventi costanti in luoghi come le scuole, per sensibilizzare e spronare le adolescenti a non rimanere in silenzio, oltre ai Festival in Inghilterra e Stati Uniti. In aggiunta anche l’ashtag #letsgetgurlstalking , lanciato proprio per mandare un messaggio di uguaglianza e unione.