DALLA PUNIZIONE DI DORMIRE SUL DIVANO AL «DECIDO IO PER TE»

Lei prova a parlargli del copione, lui non ne vuole sentire e le ordina di non rispondere alle chiamate del regista in questione. Poi le dà una sberla in faccia (all'obiezione «Ma gliel'ha data piano!», rispondo anticipatamente che non importa), dicendole «Non ti voglio sentire», «Non mi rompere il cazzo», oltre a chiamarla «scema» una dozzina di volte. Dopodiché quando Jenny riceve un mazzo di fiori e vari messaggi vocali da parte dell'insistente regista, Insigne chiama la governante di casa e le fa buttare i fiori nella spazzatura, prende il cellulare della moglie e risponde personalmente a quell'uomo che secondo lui sta addirittura minacciando il suo matrimonio, dicendogli di sparire e dopo l'ennesima telefonata di lui, udite udite, manda la moglie a dormire sul divano. Quando Le Iene le chiedono se era mai successo, lei risponde serena: «Sì, un'altra volta, sempre per la sua gelosia». Ah, quindi tutto normale! Quando fai la cattiva, ossia osi voler provare un'esperienza lavorativa anziché occuparti tutta la vita solo dei bambini (e non hai nemmeno 30 anni) vieni confinata in punizione come un cane nella cuccia. Di questo quadro raccapricciante - credo che anche 50 anni fa ci si sarebbe infastiditi per scene così degradanti per una donna - la cosa ancor più grave rispetto allo schiaffetto è che quando Jenny, oltre a provare a calmare il marito con bacetti e risatine, tenta di dirgli «ma se io voglio farlo?», lui risponde: «Decido io. Tu non fai niente. Punto». Lo scherzo termina con la rabbia di Insigne alle stelle, che quando scopre che la moglie si è presentata al provino nonostante suo divieto, la raggiunge con il suo autista e dà il peggio di sé: fa una scenata napoletana doc, con tanto di calcio negli stinchi all'attore del provino. E quando gli viene finalmente detto che è tutto uno scherzo, mentre sudato fradicio tira un sospiro di sollievo, Jenny cosa fa? Lo bacia, lo abbraccia e ride. Come per dire: «Amore scusa, era solo uno scherzo!».