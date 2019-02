Il 23 giugno del 1993 Lorena Bobbitt tagliò con un coltello una parte del pene di suo marito. Dopo 25 anni, la donna è tornata sull’argomento, rilasciando un’intervista nel corso della trasmissione The View, in onda sulla Abc. Nella sua dichiarazione, Bobbitt ha ricordato come al tempo la notizia fece impazzire i tabloid, al punto che il tutto si era ridotto quasi ad una barzelletta. Ma soprattutto ha ricondotto quel gesto alle violenze che ha detto di avere subito dal marito.

COSA SUCCESSE LA NOTTE DEL 23 GIUGNO 1993

Lorena, con un coltello da cucina, evirò il marito e, in fuga, gettò la parte recisa del membro in un campo. Fu la polizia a ritrovare il pene tagliato, conservandolo nel ghiaccio prima che fosse chirurgicamente ricostruito all’uomo. La conduttrice di The View, Barbara Walters, ripercorrendo l’episodio ha chiesto a Lorena Bobbitt: «Perché gli tagliò il pene? L’aveva aggredita?». In risposta, la donna ha ricordato l’instabilità psicologica di quell’attimo, spostando poi la questione sulla brutalità del sopruso e su quanto drammatico sia restarne vittima. La «vendetta» le costò cinque settimane in un ospedale psichiatrico e una accusa di lesioni personali dolose dalla quale fu dispensata.