Quattordici febbraio: un giorno che associamo senza esitazione alla controversa Festa degli Innamorati. Se non l'avete mai sopportata, o se quest'anno la detestate perché siete single, potete festeggiare lo stesso. Che cosa? Il Vagina Day, o V-Day, dove l'iniziale sta per vittoria, Valentino e vagina. E nel 2018 ha compiuto 20 anni. Tutto nacque grazie a Eve Ensler, drattamaturga americana autrice del celebre I monologhi della Vagina e fondatrice del V-Day, che nel 1996 scrisse l'opera teatrale messa in scena all'Hammerstein Ballroom di New York (poi diventata libro).

DAI MONOLOGHI DELLA VAGINA A UN MOVIMENTO GLOBALE

Ma dal 1996 al 1998 il significato cambiò: se prima la giornata celebrava la vagina come simbolo di femminilità, due anni dopo l'opera assunse una connotazione nuova, che mantiene ancora oggi: diventò la base per un movimento globale contro ogni tipo di violenza sulle donne e le bambine affinché possa esistere «un mondo dove possano vivere sicure e libere». Il V-Day, che si celebra il 14 febbraio di ogni anno, è un catalizzatore di eventi creativi e flash mob per aumentare la consapevolezza, raccogliere fondi e rivitalizzare lo spirito delle organizzazioni anti-violenza. Si batte contro ogni forma di sopruso, dallo stupro alle mutilazioni genitali femminili e la schiavitù sessuale. Ogni anno, vengono realizzati migliaia di eventi di beneficenza del V-Day da attivisti volontari negli Stati Uniti e in tutto il mondo, e proiettati documentari come V-Day: Until the Violence Stops e What I Want My Words To Do To You educando milioni di persone sulla realtà della violenza di genere. Nel 2006 la rivista Marie Claire conferì al V-Day il titolo di secondo miglior ente di beneficenza mondiale.

LA BATTAGLIA FEMMINISTA DI EVE DOPO UN'INFANZIA DI ABUSI

Even Ensler, ebrea di nascita cresciuta a New York, visse un'infanzia drammatica segnata dagli abusi sessuali perpetrati dal padre e aggravati dal silenzio della madre sulle violenze: fu questo passato che la spinse a scappare di casa più di una volta e soprattutto a scegliere di battersi per la causa femminista contro la violenza sulle donne. Oggi è una madre adottiva divorziata e insegna Drammaturgia all'università. I suoi fortunati Monologhi della Vagina sono stati tradotti in ben 35 lingue e sono stati portati in scena a Broadway con attrici di fama mondiale del calibro di Susan Sarandon, Melanie Griffith, Glenn Close e Winona Ryder e a Londra con Cate Blanchett e Kate Winslet.