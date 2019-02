UN EPISODIO CHE CONTA GIÀ DEI PRECEDENTI

La chitarrista, non appena ricevuta la "condanna", ha scritto sul suo profilo Instagram (che conta 100 mila follower) di non sentirsi afflitta da quanto successo, dichiarandosi sicura di un rapido ritorno alla musica. Questa non è però la prima volta che si verifica una situazione del genere. L'8 gennaio Ali Ghamsari, un musicista molto popolare in Iran, è stato bandito dopo che una donna ha cantato durante un suo concerto. E la procedura è stata la stessa: performance sospesa e microfono disattivato. Ghamsari ha in seguito notificato di aver ricevuto preventivi avvertimenti delle autorità che preannunciavano la censura. Tuttavia ha deciso di non tradire i suoi ideali in materia di diritti e libertà di espressione, scegliendo di incorrere nella pena.

ANCHE A TEATRO LE DONNE SFIDANO IL DIVIETO

Per aggirare il dogma culturale le donne avevano già trovato diverse soluzioni in grado di fronteggiarsi con gli improvvisi e possibili controlli. Ed era più facile farlo quando si trattava di spettacoli teatrali, poiché più di nicchia rispetto ai concerti. Le voci delle soliste, in casi di emergenza, venivano coperte da quelle del coro. L’accompagnamento d’insieme, se formale, non è infatti proibito, come già notò il direttore d’orchestra Hadi Rosat nel 2012, considerato da alcuni il primo a inscenare una esibizione femminile singola. Inoltre i giornalisti si impegnavano a non divulgare troppi dettagli delle rappresentazioni viste.