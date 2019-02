Anello di fidanzamento, storia di un'evoluzione

NON È SOLO ROBA DA DONNE

D'altronde Nel terzo millennio il concetto di simbolo/pegno d’amore ha iniziato ad evolversi. E le tendenze lo confermano. In Inghilterra dal 2017 è boom di mangagment ring, ovvero anelli di fidanzamento al maschile (da man, uomo, ed engagment, fidanzamento). Come riporta l’Independent, se fino a qualche anno prima era impensabile, e considerato rara eccezione, che lei potesse regalare il simbolo di legame a lui, oggi la distanza si sta assottigliando grazie a questo tipo di gioielli che contribuiscono alla parità di genere. Di strada se n’è fatta se consideriamo che fino agli Anni ’40 e ’50 gli anelli maschili non esistevano assolutamente. Anche la fede nuziale, dopo il matrimonio, è stata per decenni portata quasi esclusivamente dalle donne. Ma oggi che i confini di genere tendono a essere superati, la richiesta è cambiata. Gli stessi millennial, così poco propensi al matrimonio e al costruirsi una famiglia, faticano a comprendere l’anello di fidanzamento, considerato rètro proprio per quella demarcazione dei ruoli così definita a lui ricondotta. Per essere al passo con i cambiamenti sono sempre più i jewel designer che pensano a ring for man e for lady. Piccoli segnali dell’avvicinarsi alla parità? Forse, certo è che in una società nella quale le donne lavorano e fanno proposte nuziali, gli uomini si occupano della famiglia e le coppie dello stesso sesso contraggono matrimonio, anche i simboli della differenza di genere cambiano significato o lo perdono del tutto.

DALL'ANELLO DI FIDANZAMENTO DI MASSIMILIANO I A QUELLO DI FEDEZ

Pur vero è che per scardinare una tradizione millenaria, ce ne vuole. L’anello di fidanzamento, introdotto come segno di legame e volontà di formare un nucleo familiare in epoca egizia, si sarebbe consolidato come pegno d’amore nel 1477 quando l’Arciduca d'Austria Massimiliano I ne regalò uno (il primo in diamanti della storia) alla sua promessa, Maria di Borgogna. Nei secoli la tradizione si è fortificata diventando una tappa fissa nell’iter matrimoniale. Con la massificazione della produzione di diamanti nel XIX secolo, anche chi aveva origini umili iniziò a potersi permettere pietre preziose in occasione della proposta. Dopo gli anni oscuri delle guerre mondiali, nel 1947 vide la luce lo slogan, creato dalla copywriter Frances Gerety, «Un diamante è per sempre», che ribadisce ai potenziali sposi l’importanza dell’acquisto di un anello con diamante come simbolo di promessa durante il fidanzamento. Oggi, nell’Insta-age sono le celeb per lo più a postare scatti con in primo piano un brillocco al dito. Da Kim Kardashian a Heidi Klum, da Priyanka Chopra a Haley Baldwin, da Emily Ratajkowski a Lady Gaga, per arrivare a Chiara Ferragni.