LE ALTRE CITTÀ ITALIANE

Anche tante altre città si sono mostrate solidali all’attivismo di One Billion Rising e si sono schierate per vincere il sessismo : da Trento (il 14 febbraio in Piazza Duomo) a Parma (il 16 in Piazza Garibaldi), da Genova (il 14 in Piazza Matteotti) a Bologna (il 14 febbraio festoso corteo nel centro cittadino), da Brindisi (il 16 in Piazza della Vittoria) a Siracusa (il 14 al Tempio di Apollo). Il capoluogo emiliano, come la Capitale, ha organizzato per il 14 febbraio un flashmob contro la violenza di genere, seguito da un parata che da Piazza XX Settembre arriverà a Piazza del Nettuno. Promotrice dell’evento è la Casa delle Donne, il centro che offre aiuto, accoglienza e consulenza legale alle «sopravvissute», con servizi rivolti anche alla tutela delle loro figlie. Mentre la Liguria, nella stessa giornata, punta il riflettore sulla Tampon Tax , la tassa che esclude gli assorbenti dalla cerchia di beni di prima necessità. L’invito di Non una di Meno, leader dell’evento in Piazza Giacomo Matteotti è quello di non restare in silenzio. C’è bisogno di una rivoluzione solidale perché le donne non debbano sentirsi sminuite o umiliate durante le mestruazioni.