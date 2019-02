UN PRECETTO INDUISTA

Dalle parole nepalesi che significano letteralmente qualcuno che porta impurità, il chhaupadi è un’aberrante tradizione che affonda le radici nell’induismo e che risulta diffusa in diverse parti del Paese, soprattutto quelle occidentali meno densamente popolate e nelle quali gli abitanti vivono in maggiore situazione di arretratezza culturale ed economica. Alla base del fenomeno, la credenza che una donna nei giorni delle mestruazioni e in quelli dopo il parto sia impura e possa contaminare cose e persone. Non può toccare un uomo altrimenti questo si ammalerebbe, né un animale onde evitare di farlo impazzire, né un cibo che diventerebbe immediatamente velenoso. Vietatissimo anche recarsi a scuola o lavarsi se non nei corsi d’acqua naturali come i fiumi perché servirsi di quella dei pozzi ne pregiudicherebbe la potabilità. Anche l’ingresso nella propria abitazione è quasi sempre bandito, in caso contrario potrebbero verificarsi sciagure di ogni tipo, da morti di familiari, a tempeste, ad attacchi di animali feroci. E proprio quest’ultimo veto è all’origine dell’esilio, ritenuto necessario.

CINQUE GIORNI AL MESE IN UNA CHAUPADI GOTH

Quando il primo accenno di sangue mensile appare le donne sanno già cosa fare: devono raccogliere le poche cose che possono e trasferirsi in capanni angusti e senza finestre chiamati chaupadi goth. Privi anche delle più basilari norme igieniche, questi posti non hanno nemmeno un letto e chi vi soggiorna è costretta a dormire e riposarsi su un po’ di paglia buttata sul pavimento, riparandosi solo con una leggera coperta. Alle più fortunate, se così si può dire, è concesso restare dentro la propria casa anche in quei giorni, purché rimangano confinate in una stanza separata chiamata baithak. Le altre invece devono fare i conti con il freddo, i tanti animali selvatici che si aggirano in quelle zone e soprattutto la violenza degli uomini visto che non è raro che alcuni di loro, a volte anche in preda ai fumi dell’alcol, si infilino nelle capanne e stuprino senza pietà le ragazze che si trovano all’interno.