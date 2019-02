Una nuova bellezza multidimensionale: Mattel lancia la Barbie con la protesi alla gamba e quella con la sedia a rotelle per far parlare delle disabilità fisiche. L'obiettivo di Mattel, con l'edizione 2019 della linea Fashionista, è proprio quello di promuovere una nuova bellezza, diversa e non tradizionale. Da qui le nuove Barbie più reali, simili alle donne vere, e meno perfette: la nuova linea prevista per giugno 2019 include la Barbie con le treccine, quella con un busto più piccolo, e quella un punto vita meno definito. «Come marchio possiamo sollevare la conversazione sulle disabilità includendole nella nostra linea di bambole per mostrare una bellezza multidimensionale», ha dichiarato Mattel, che ha collaborato con la 13enne Jordan Reeves, attivista per i disabili, nata senza l’avambraccio sinistro: insieme hanno ideato e realizzato una bambola con una protesi che si può togliere. Per creare quella in sedia a rotelle, uno degli accessori chiesti dai fan, invece la partnership è stata fatta con l’UCLA Mattel Children’s Hospital di Los Angeles. C'è di più: l’azienda ne produrrà anche una casa di Barbie a misura di disabilità, con delle rampe apposite al posto delle scale. «Un’icona come Barbie», ha detto il direttore esecutivo dell’americano National Disability Rights Network Curt Decker, «mostra che ci sono differenti tipi di persona che possono essere attraenti e dare ispirazione per i giocattoli dei bambini e delle bambine».