«UN IMPEGNO CHE VA INTEGRATO IN OGNI SINGOLA REALTÀ AZIENDALE»

«Riteniamo un dovere prevenire atti di molestia e violenza sui luoghi di lavoro, e comunque difendere le lavoratrici e i lavoratori che ne dovessero subire e per questo abbiamo voluto e ottenuto che la dichiarazione venga allegata al prossimo Contratto collettivo di lavoro», ha commentato il segretario nazionale della Fabi, Giuseppe Milazzo. Per Cristiana De Pasquali, coordinatrice Fabi donne, la dichiarazione «rappresenta un passaggio estremamente importante che testimonia la sensibilità delle parti su temi di grande valore sociale, andando a rappresentare un elemento qualificante nell'ambito più generale del contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme». Si tratta di un «impegno nitido e condiviso», ha spiegato il segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani aggiungendo che «ora va subito integrato in ogni singola realtà aziendale, diffondendo una cultura organizzativa improntata al rispetto della piena dignità delle persone e alla prevenzione attraverso la definizione di efficaci modalità di emersione delle situazioni di disagio e l'attivazione di concrete forme di sostegno». Vilma Marrone, responsabile del Coordinamento sulle politiche di parità e di genere di First Cisl, lo definisce «un passo avanti fondamentale nell'affermazione di una cultura diffusa che prevenga le violenze di genere. Importante - ha dichiarato - è anche l'innalzamento del congedo per le donne vittime di violenza: da oggi i mesi retribuiti salgono a quattro, utilizzabili su base giornaliera od oraria». «Le violenze di genere, così come le molestie, sia fisiche che psicologiche ed ogni tipo di abuso devono essere prevenuti, identificati e sanzionati», ha evidenziato infine il segretario Generale di Unisin-Confsal Emilio Contrasto che punta il dito anche contro «le ritorsioni verso chi si ribella a tali soprusi, che sono intollerabili, inammissibili e devono trovare unanime condanna».