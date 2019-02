Le chiamava le sue «vitamine», erano le ragazzine che il re della cocaina El Chapo, condannato a New York nel processo di droga del secolo, drogava e violentava. A capo di un impero da oltre 14 miliardi di dollari, oltre ad aver stuprato una delle sue amanti, Joaquin Guzman Loera - il vero nome di El Chapo - violentava di routine ragazze giovanissime, anche di 13 anni, e talvolta le drogava prima con «sostanze in polvere». Una donna conosciuta come 'Comadre Maria' sottoponeva periodicamente a Guzman foto di ragazze selezionate appositamente per lui: per un costo di 5 mila dollari, le giovanissime prescelte da El Chapo venivano trasferite sulle montagne della Sierra Madre, dove il boss viveva, e stuprate dal boss del narcotraffico e dai suoi uomini. 'Comadre Maria' sarebbe stata anche l'intermediaria per il presunto pagamento da 100 milioni di dollari da El Chapo all'ex presidente del Messico, Enrique Pena Nieto.

RITENUTO COLPEVOLE DI TUTTI E DIECI I CAPI D'ACCUSA

Il Signore della droga messicano è stato condannato al termine del processo svoltosi a Manhattan e ora rischia l'ergastolo in un carcere di massima sicurezza negli Usa. Il verdetto è stato raggiunto dopo sei giorni di camera di consiglio. El Chapo è stato ritenuto colpevole per tutti e dieci i capi di accusa, dall'associazione mafiosa al traffico di droga, dal riciclaggio al traffico di armi. Ora sarà il giudice a stabilire la condanna. Ad ascoltare il verdetto in aula c'era anche la moglie del narcotrafficante. L'unica occasione in cui il re della droga ha manifestato emozioni è stato l'ingresso nell'aula di tribunale di Alejandro Edda, l'attore che lo interpreta nella serie Narcos di Netflix. Lo ha salutato e gli ha sorriso con un'espressione soddisfatta: il sogno del cassetto di El Chapo è da sempre quello di un film sulla sua vita e aveva incontrato, perseguendo questo obiettivo, Sean Penn. Chissà se quel film avrebbe dato voce a quelle ragazzine vittime della sua violenza.