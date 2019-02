Le donne sono spesso un bersaglio facile da colpire con battute sessiste e discriminazioni. In questo caso la storia viene dala Francia, con uno scandalo scoppiato dopo un articolo su Libération che riguarda diversi giornalisti del quotidiano stesso e di altre testate. L’accusa è quella di cyberbullismo nei confronti di colleghe considerate poco attraenti, considerate professionalmente inferiori o attaccate per il loro femminismo. Il caso risale agli anni 2009-2013 quando questo gruppo di «persecutori», iscritto alla pagina Facebook La Ligue du Lol (La lega della risata) ha iniziato a far circolare le molestie virtuali, soprattutto su Twitter.

UN GRUPPO PRIVATO CHE BERSAGLIAVA LE DONNE

Una volta rivelata l’esistenza di questa «cospirazione», sono comparsi, tra i partecipanti, nomi quasi impensabili. Messaggi maschilisti se non razzisti da parte di chi oggi ricopre posizioni invidiabili nell’editoria. Il fondatore della Ligue du Lol è stato Vincent Glad, attuale collaboratore di Libération per la questione dei gilet gialli che si è detto imbarazzato per un tweet di bassa leva dove ironizzava sullo stupro. E tra gli altri anche il caposervizio del sito del quotidiano. La redazione ha annunciato una temporanea sospensione dei due, in attesa di eventuali provvedimenti più seri da valutare una volta terminata l’indagine. Dopo lo smascheramento, sono arrivate lunghe scuse da parte dei protagonisti con riflessioni cariche di vergona e dichiarato pentimento.