Una 50enne di Vittorio Veneto (Treviso) ha denunciato ai carabinieri di essere stata stuprata da quattro colleghi al termine di una cena di lavoro organizzata a casa sua a ottobre. Accuse pesanti, respinte categoricamente dagli accusati. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Veneto, tra la donna e i quattro uomini c'erano state diverse tensioni lavorative in passato, legate soprattutto a questioni di soldi. Per provare a riappacificare gli animi e i rapporti, secondo la sua versione, la donna aveva pensato di organizzare una cena a casa sua. Tutto sembrava procedere per il meglio ma, a un certo punto, la donna ha raccontato agli uomini dell'Arma che i colleghi avrebbero iniziato a farla bere, finendo per ubriacarla. Non contenti, a fine serata avrebbero abusato di lei, costringendola a rapporti sessuali non consenzienti. Il mattino seguente, ancora stordita dai postumi della sbornia, la donna avrebbe iniziato a ricostruire quanto accaduto per poi decidere di sporgere subito denuncia ai carabinieri.

I COLLEGHI NEGANO TUTTO

«Non ricordo molto di quella sera, perché mi hanno fatto bere tanto, ma sono certa che quei rapporti non erano consenzienti», avrebbe riferito la donna ai carabinieri sporgendo denuncia. È stata lei stessa, pochi giorni dopo, ad informare i colleghi che li aveva denunciati, rinfacciando loro il comportamento tenuto. La versione degli accusati però è molto diversa: una cena tranquilla, con qualche bicchiere di troppo ma al termine della quale ognuno è tornato a casa sua senza che nulla fosse successo. Stando alla loro versione, la cinquantenne avrebbe inventato tutto per ricattarli. «Si è inventata tutto, non l’abbiamo mai toccata», hanno spiegato ai rispettivi avvocati, «lo fa solo per farci pressione sulle questioni di lavoro e indurci a fare come vuole lei».