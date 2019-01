Aveva lamentato troppe minigonne a messa, sottolineando che «la chiesa non è una balera o un boudoir». E dopo che la notizia è diventata virale, è arrivata la replica di una delle dirette interessate al sacerdote irritato. «Caro don Alberto queste gambe me le ha donate il suo Dio, e il Dio di cui mi hanno tanto raccontato sono certa che non si sentirebbe offeso a vedere mezzo ginocchio scoperto da una gonna». È lo sfogo inviato al Messaggero Veneto di una delle ragazze protagoniste dell'«anatema» lanciato da don Alberto Zanier, vicario parrocchiale a Resia (Udine), che in alcuni volantini distribuiti tra i fedeli della Val Resia, aveva richiamato all'ordine alcune giovani per il loro abbigliamento definito una «grave mancanza di rispetto verso il corpo della donna», parlando di «carne al vento». La ragazza ha specificato di non sentirsi offesa dalla critica del sacerdote offesa per la critica in sé, ma per il significato, ben più importante: «Mi sono offesa perché sono stata incolpata di essere donna. Sono stata umiliata insieme alle mie compagne, alle loro mamme e alla mia mamma di fronte a tutta la comunità, perché se gli uomini si eccitano, se commettono violenze o addirittura omicidi è colpa nostra e delle nostre gambe».

LE GAMBE DELLE DONNE PARAGONATE A DEI PROSCIUTTI

Il volantino settimanale distribuito nelle parrocchie della Valle a cui Don Alberto aveva affidato la sua reprimenda è rimbalzato sui social scatenando una bufera di polemiche. Tra diversi paesani che si sono schierati a favore delle giovani e qualche fedele convinto, invece, della necessità di un maggior decoro. Lo «spunto» il parroco lo avrebbe tratto dalla ricorrenza dell'1 gennaio quando, come da tradizione, in paese si festeggiano i «coscritti», dai 20 ai 100 anni, tra cui i giovani della classe del 1999. Nel testo di don Alberto, 30 anni - riportato integralmente l'8 gennaio dall'edizione del Messaggero Veneto - si faceva riferimento addiritura alla «crisi» del prosciutto a San Daniele e a «un altro tipo di cosce» che a Resia, osserva, «non conosce ombra di crisi»; a gambe che facevano la «loro bella comparsa dal di sotto di mini (troppo mini) gonne di adolescenti». Il prete aveva bollato la questione dell'abbigliamento secondo lui troppo audace come mancanza di rispetto: «O non ricordiamo che siamo davanti a un ministro di Dio chiamato, oltre che a vivere il celibato, ad annunciare e insegnare la morale cattolica anche in campo sessuale?», chiedeva nell'anatema, prima di dare la colpa alle «mamme»: «Quando le vostre figlie escono di casa, vedete come vanno in giro?».