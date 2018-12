Una storia paradossale che termina con un lieto fine. Imelda Cortez, la ragazza di El Salvador che aveva partorito una bambina avuta in seguito alle violenze sessuali perpetrate ai suoi danni dal patrigno settantenne, e che rischiava 20 anni di carcere, alla fine è stata assolta e liberata. La ragazza, che non era ricorsa a cure ostetriche provando a partorire in casa, secondo i medici aveva provato ad abortire, pratica che nello stato centroamericano è illegale in ogni circostanza, e per questo Cortez era stata perseguita per tentato omicidio finendo in carcere, 19enne, nel 2017. Una decisione che aveva suscitato indignazione in tutto il mondo.

LA PROTESTA CONTRO UNA LEGGE CHE PERSEGUE LE DONNE

La gioia delle attiviste femministe salvadoregne è stata incontenibile. Dalle loro reti hanno ringraziato la forte mobilitazione internazionale a sostegno della liberazione di Imelda, alla quale per tutto questo tempo è stato negato l'accesso al supporto psicologico e non le è stato mai permesso di tenere la figlia. Le dimostranti che presidiavano il tribunale durante la sentenza hanno invocato una riforma urgente per salvare le altre donne che subiscono le terribili conseguenze del divieto totale di aborto nel Paese. Il divieto ha portato ad una serie di errori giudiziari in una cultura conservatrice e sessista che consente la persecuzione delle donne. Imelda Cortez è la sesta donna incarcerata ingiustamente e liberata finora quest'anno grazie alle persistenti campagne di gruppi nazionali e internazionali per i diritti riproduttivi. Altre 24 donne stanno ancora scontando dai 15 ai 30 anni di carcere.