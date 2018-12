«L’altra sera mi sono detta 'Adesso basta, non è possibile!'», perché, quando assisti a tre attentati in tre anni, la rabbia è il sentimento più prevedile, ancora più della paura. E Giorgia Ranzato, ormai, alla paura si è abituata. La ragazza, 25 anni, assistente dell’europarlamentare Flavio Zanonato, era a Strasburgo la sera dell’attentato ai mercatini di Natale, l’11 dicembre. Il 22 marzo 2016 è scampata per un pelo all’attentato di Bruxelles, colpita da tre esplosioni – due all’aeroporto National e un’altra nella fermata metropolitana di Maelbeek. «In quell’occasione ho camminato sul filo del rasoio», ha raccontato Giorgia a Martina Zambon del Corriere del Veneto. «Ero in città da una decina di giorni appena. Avevo ottenuto un tirocinio alla delegazione della Regione Veneto dell’Unione Europea. Quella mattina mia cugina era diretta verso l’aeroporto, tornava a casa per Pasqua. Una delle due bombe esplose l’ha risparmiata per un soffio. Ero ancora in casa quando ho saputo che lei stava bene. So che sembra da incoscienti col senno del poi ma, ingenuamente, ho pensato che fosse sicuro prendere la metropolitana per raggiungere il mio ufficio. Ero nella zona di Maelbeek e stavo giusto scendendo le scale della metro quando la telefonata di una collega mi ha fermata: era esplosa una terza bomba dopo le due dell’aeroporto in metro. Se fossi scesa avrei rischiato di essere travolta, era due fermate più in là, questione di minuti». E ancora, un anno prima, il 7 gennaio 2015, ha vissuto gli attentati di Parigi il giorno del suo arrivo nella capitale francese per cominciare l’Erasmus: «Mentre dall’aeroporto raggiungevo l’appartamento in cui avrei abitato si stava consumando la carneficina nella redazione di Charlie Hebdo». E a chi le chiede come faccia a restare così tranquilla, risponde che non si può andare avanti con il terrore o chiudendosi in casa senza uscire. Anche se la famiglia ormai vive con apprensione i suoi spostamenti, anche se lei ci tiene a tranquillizzare tutti: «Dopo un po’ non è che ci si abitua, ma ci si convive».