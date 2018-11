LE ACCUSE DI DIFFAMAZIONE

A farsi promotrice di questo contro-attacco anche la moglie di Rosso, Arianna Alessi, vicepresidente della fondazione, che in una nota ufficiale ha attaccato le associazioni per i diritti delle donne affermando che il loro «documento dal carattere chiaramente diffamatorio, contenente omissioni e informazioni false e orientato al precipuo fine di screditare e di svilire la Fondazione e Renzo Rosso che, viceversa, portano avanti da anni iniziative solidaristiche in vari ambiti di interesse sociale, nonché in tema di tutela delle donne». Ricordiamo infatti che la fondazione di Rosso aveva deciso, qualche mese fa, di aprire un servizio antiviolenza a Bassano del Grappa (nonostante esista già da anni, nel medesimo contesto, Spazio Donna, Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione del Veneto). Nella nota si legge ancora che «le circostanze addotte nel comunicato - tra le quali che l’attività svolta a favore delle donne vittime di violenza sarebbe condotta con modalità illegittime e per mera ostentazione di denaro - non corrispondono a verità, e potevano essere appurate facilmente anche solo osservando la pluralità di attività portate avanti dalla Fondazione e dal Fondatore».

I CENTRI ANTIVIOLENZA: «SIAMO PREOCCUPATE»

Domenica 25 novembre 2018, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i giocatori del Vicenza Calcio sono scesi in campo allo stadio Menti indossando una maglietta con il logo «Mai più», il servizio di ascolto e assistenza psicologica dell'Associazione di Rosso. Interrompendo il silenzio sulla vicenda, Maria Pia Mainardi Agostinelli, responsabile dello sportello di Spazio Donna, ha espresso però la sua più viva preoccupazione: «Abbiamo appreso della querela tramite il comunicato: a noi era arrivata solo la diffida, a firma di un pool di legali, poche ore dopo la diffusione della nostra posizione, alla quale abbiamo risposto non con delle scuse ma con delle spiegazioni. Nei prossimi giorni ci vedremo con i nostri avvocati e decideremo sul da farsi ma è ovvio che la cosa ci ha basito e raggelato, soprattutto per la delicatezza del contesto in cui si colloca: non si può fare del clamore, rischiando di allontanare le vittime da chi le può aiutare».