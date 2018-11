«In Toscana preservativi e anticoncezionali gratis agli under 26 per contrastare le malattie sessualmente trasmissibili, evitare gravidanze e ridurre il ricorso all'aborto». È questa la decisione della giunta regionale annunciata dal governatore Enrico Rossi direttamente su Facebook. Quello della Toscana è un progetto che ha visto già in precedenza protagoniste tre Regioni Italiane che prevedono l'offerta gratuita dei mezzi contraccettivi per alcune fasce di popolazione attraverso i consultori: la Puglia, dal 2008, l'Emilia Romagna, dal 2017, e il Piemonte, dal 2018. A seguire, tutto quello che c'è da sapere su questa nuova misura per le ragazze della Regione Toscana.

I DATI ATTUALI

A fronte di un numero sempre maggiore di casi adulti di Aids (in Toscana la trasmissione sessuale si attesta al 75,6%), di una crescente precocità sessuale (l'uso del profilattico è in calo e, secondo uno studio di Edit dell'Ars - Agenzia regionale di Sanità - lo si usa meno col crescere dell'età e del numero di partner), di un dato costante delle Igv anche nei minori, la regione Toscana ha ritenuto opportuno adottare interventi mirati a tutelare e promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle giovani, delle donne, prevenire le Igv e ridurre i tassi di abortività, prevenire la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'Hiv.

LE AZIONI PREVISTE

La delibera si pone come obiettivo il potenziamento dei percorsi assistenziali consultoriali. A tal fine deve essere garantito l'accesso diretto nei consultori principali della Regione, con ampio margine di apertura, in modo da facilitare l'accesso ai servizi per la contraccezione; l'equipe professionale presente in loco (ginecologo, ostetrica, psicologo e assistente sociale) deve essere essere sottoposta a continui aggiornamenti per acquisire le competenze necessarie all'accoglienza delle pazienti.

IL TARGET

In Toscana gli anticoncezionali diventano quindi gratuiti per le donne di età compresa tra i 14 e i 25 anni; le donne tra i 26 e i 45 anni possono farne richiesta con codice di esenzione E02, E90, E91, E92, E93 o con fascia economica ERA/EIA; inoltre l'intervento è esteso anche alle donne tra i 26 e i 45 anni che abbiano scelto la contraccezione nel puerperio e comunque entro 12 mesi dal parto, oppure a seguito di una interruzione della gravidanza, comunque entro 24 mesi dall’intervento.

QUALI ANTICONCEZIONALI SI POSSONO CHIEDERE

Gli contraccettivi che rientrano nel piano della regione Toscana sono i seguenti: spermicidi, contraccezione sottocute, IUD (spirale), metodi di barriera, pillola estroprogestinica, cerotto transdermico, anello contraccettivo, contraccezione di emergenza (la cosiddetta pillola del giorno dopo, entro le 78 ore); Questi devono essere garantiti anche attraverso la distribuzione negli ambulatori ostetrico-ginecologici delle zone-distretto, nella rete delle farmacie di continuità, dietro presentazione di prescrizione medica o piano terapeutico di durata annuale; inoltre i consultori e i pronto soccorso della Regione Toscana devono garantire i farmaci necessari alla contraccezione di emergenza (entro le 78 ore) secondo specifico percorso aziendale.