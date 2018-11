SHARICE DAVIS: UNA CAMPIONESSA DI MMA AL CONGRESSO

Sharice Davids ha vinto la sua partita elettorale contro il repubblicano uscente Kevin Yoder diventando deputata per il Kansas. Appartenente all'etnia ho-chunk originaria del Wisconsin, Davids è stata cresciuta da una madre single che aveva prestato servizio nell'esercito americano. Laureata in economia, si è dedicata quasi sempre all'attività marziale iniziando a combattere nel circuito di MMA amatoriale nel 2006. Dopo il periodo agonistico ha lavorato come legale e poi come direttrice dello sviluppo economico della riserva indiana di Pine Ridge. Nel 2016 l'ingresso in politica con il lavoro nel team per la transizione durante il passaggio di consegne tra l'amministrazione Obama e Trump. Nel 2018 il primo impegno diretto con la corsa per il Congresso, obiettivo raggiunto con il 53% delle preferenze, diventando così la prima donna dichiaratamente lesbica di origine indiana a sedere tra i banchi dell'House of Representatives.