Non una di Meno ci aveva avvertite: «Il caso di Verona è solo un terreno di prova». E non si può dire che non avesse ragione. Dopo l'approvazione della mozione 434 contro l'aborto nel capoluogo Veneto a inizio mese, il 22 ottobre è arrivato l'annuncio della stessa mozione presentata a Roma - voluta da Fratelli d'Italia, che porta la firma di Giorgia Meloni e Rachele Mussolini. Ma non c'è due senza tre: nella stessa giornata, scrive l'Ansa, lo stesso annuncio vale anche per Milano. Lo zampino questa volta non è della Lega (come a Verona), ma di Forza Italia, che ha presentato una mozione anti legge 194, «per sostenere Milano città per la vita», in Consiglio comunale. A presentarla è stato il consigliere Luigi Amicone che ha sottolineato come il documento, a suo dire, «non è contro l'aborto ma ha l'obiettivo di andare a vedere quali sono gli effetti provocati dalla legge 194 in questi anni», ha spiegato, «anche perché i suoi principi sono stati disattesi».