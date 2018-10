Di lei non si sa molto, se non che è una giornalista classe 1991, e ha parlato per la prima volta del suo fidanzato, il filosofo Diego Fusaro, definendosi casta oltre che «sottomessa». Aurora Pepa ha raccontato in un'intervista a La Zanzara le loro prossime nozze, previste per il 2019 nelle Marche - terra di lei - «con rito ovviamente religioso, in una Chiesa cattolica. Tutto tradizionalissimo come piace a Diego e pure a me». Pepa, che lavora per il Resto del Carlino, ha raccontato di aver ceduto «per sfinimento» al corteggiamento di oltre un anno con Fusaro dopo essersi conosciuti in occasione di un'intervista nel 2015. «Lui legge solo Hegel, solo quello dalla mattina alla sera, è un po’ noioso. E lo stesso linguaggio che usa in tv lo usa pure nel privato», dice. Alla domanda sulla castità, la 27enne ha risposto: «Sono vergine anche nel segno zodiacale. Lui legge sempre Hegel e basta. Non abbiamo mai fatto l’amore, davvero». E assicurato: «Ovviamente non guarda nemmeno film porno. Non impreca e non dice parolacce». Nemmeno a dirlo, su Twitter si è scatenato un divertente 'putiferio'.