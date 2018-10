Verona: si scrive «città a favore della vita», si legge «a sfavore della libera scelta delle donne». Con l’approvazione della mozione 434, che impegna l’amministrazione veronese a finanziare le associazioni antiabortiste locali e a promuovere il progetto regionale «Culla segreta», essere donna nel comune scaligero è più difficile. «Vogliono strumentalizzare la maternità», denunciano le attiviste veronesi di Non Una di Meno. «Noi non attacchiamo le associazioni che intendono sostenere economicamente le donne in gravidanza che si trovano in difficoltà. Noi attacchiamo i presupposti politici che stanno dietro alla mozione votata dall’amministrazione comunale, che testimoniano la precisa volontà di sfruttare il corpo delle donne». Ma, mettono in guardia le militanti del capoluogo veneto, Verona rappresenta solo un terreno di prova per l’attuazione di politiche contro i diritti delle donne. «Il disegno di legge Pillon riguarda tutte quante», avvertono.

LA MOZIONE: COSA NE PENSA NUDM VERONA

La mozione 434, approvata la scorsa settimana, prevede il finanziamento «ad associazioni e progetti che operano nel comune di Verona, ad esempio progetto Gemma e Chiara», la promozione del progetto regionale «Culla segreta», a sostegno della maternità in anonimato, e la proclamazione ufficiale di Verona come «città a favore della vita». Dietro la volontà di prestare aiuto alle donne in gravidanza si nasconderebbe, però, ben altro. «La mozione si è sviluppata all’interno di un chiaro contesto politico», ha spiegato a LetteraDonna una delle attiviste veronesi di Non Una di Meno, che ha chiesto di rimanere anonima. Non è un caso che il suo promotore, il consigliere leghista Alberto Zelger, in un’intervista al programma radiofonico La Zanzara abbia definito la 194 «una sciagura che deve essere abolita». L’intento della mozione appare inequivocabile: screditare il diritto all’aborto citando dati non ufficiali e paragonando l’interruzione volontaria della gravidanza a uno strumento contraccettivo. «Tutti i passaggi politici svelano un’altra verità dietro la facciata del sostegno alla maternità: le donne sono delle incubatrici a cui vengono dati dei soldi affinché partoriscano. Ma la scelta di diventare o non diventare madre è più complessa e non è legata solo a fattori economici. Le donne devono poter decidere libere da ingerenze esterne».

IL VOTO A FAVORE DELLA CAPOGRUPPO PD E LE GIUSTIFICAZIONI DELLA MAGGIORANZA

Carla Padovani, capogruppo del Partito Democratico, è tra le donne che hanno votato a favore della mozione. Alle accuse che le sono state rivolte ha risposto dichiarando di aver agito «secondo coscienza». «Non nutrivamo grandi aspettative sul voto della Padovani. La consigliera dem si era già distinta in passato per delle pesantissime dichiarazioni in merito alle unioni civili. Ma da parte nostra non è mancato un moto di protesta», ci ha raccontato l’attivista di Non Una di Meno: «La Padovani non solo è una donna, ma è anche capogruppo di un partito che si definisce di centrosinistra». Anche da parte delle donne della maggioranza non sono mancate giustificazioni e discolpe. «Per difendere la mozione hanno tirato in ballo l’articolo 1 della Legge 194, dove si afferma che Stato, Enti e Regioni devono lavorare per evitare che l’aborto diventi un mezzo di controllo delle nascite. Finanziare queste associazioni scongiurerebbe, a loro avviso, questo rischio. Ma per evitare gravidanze indesiderate le misure da adottare sono altre: dall’educazione sessuale nelle scuole, alla contraccezione gratuita e ai finanziamenti ai consultori pubblici».