LA VIOLENZA DI GENERE NON HA IL PASSAPORTO

Annibali insiste molto sui rischi che il ddl Pillon porta con sè per la sua natura costrittiva «che intrappola le donne in relazioni violente con grave rischio per la loro incolumità e per quella dei loro figli». E ancora: «In che modo secondo il ministro si tutelano le donne e i bambini dopo che il governo ha modificato la natura della Direttiva europea 477, per cui non vi è più l'obbligo di avvertire il convivente della presenza di armi in casa in un Paese in cui la metà degli omicidi si consuma all'interno delle mura domestiche e quasi sempre ai danni delle donne?». Da Annibali tante domande per Salvini e un invito, quello di scrivere, oltre che al Ministro della Giustizia, anche al Sottosegretario Spadafora «per sapere quando intende convocare la Cabina di regia per dare impulso alle politiche in tema di violenza sulle donne ereditate dai precedenti Governi».