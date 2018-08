IL SOGNO (SUL LAGO) DI CHIARA

Chiara Buffa, titolare dell’agriturismo Piccolo Lago, è una di loro. Ha ricominicato presto, già nel 2017, a pochi passi dal lago di Scandarello, in località Conche, una manciata di chilometri dal vecchio centro storico della cittadina. «Ci siamo attrezzati con una cucina mobile, un furgoncino per fare quello che facevamo prima, solo che adesso è una cucina di strada», spiega Chiara al telefono a poche ore della riapertura della sua attività, tutti i giorni, fino al 10 settembre, quando le temperature la obbligheranno a smontare tutto di nuovo. «Il clima non aiuta, già quest’estate è stata diversa da quella dell’anno scorso, la sera fa freschetto». Davanti alla cucina, una tensostruttura a coprire una pedana di legno, tavoli e sedie creano un clima conviviale che agli ospiti piace, tanto che su Tripadvisor le recensioni fioccano entusiaste. La risposta della gente ha aiutato molto. «Vengono in tanti, anche dal Nord, per mangiare e dare una mano, la solidarietà non si è esaurita dopo i primi clamori», racconta la titolare. Cosa prevede il menu? «Cose semplici legate alla tradizione locale, come la classica amatriciana, gli arrosticini, i dolci. C’è anche chi chiede altro, ma noi spieghiamo che non è possibile, non è più come prima», aggiunge Chiara, che a poche ore dall’inaugurazione si è rotta una gamba inciampando in una tavola, ma mantiene alto l’umore.

«UN MINUTO E MEZZO HA SPAZZATO VIA CASA E LAVORO»

La rinascita era iniziata già nel 2017, quando Chiara aveva riaperto grazie a due associazioni che l’avevano sostenuta per noleggiare il necessario, mentre nel 2018 l’unica strada possibile è stata quella dell’autofinanziamento. Il ritorno alla normalità, invece, sembra lontano. «L’agriturismo è da demolire e ricostruire da capo perché la vecchia struttura è stata lesionata e non è recuperabile, siamo in attesa della delocalizzazione da parte della Regione, mentre nel centro di Amatrice ci sono ancora macerie da togliere, non si fa ancora luce». Viene da chiedersi come abbia fatto Chiara a restare, se in certi casi non sia la voglia di scappare via ad avere la meglio. Nata a Roma, qui da 17 anni con la famiglia, due bambini di 8 e 4, all’inizio ci ha pensato. Nella Capitale ha trascorso il primo anno dopo il sisma, ma è stato anche grazie ai suoi figli che è tornata a casa. «Il più grande non si trovava bene, a Roma era un leone in gabbia, voleva tornare qua. Non abbiamo avuto grossissimi disagi a livello abitativo. Siamo stati tre mesi da mia madre, poi in affitto, poi ci hanno dato la casetta. Certo, non è la stessa cosa della casa di prima, però male non si sta. Più difficile l’impatto emotivo del sisma. È bastato un minuto e mezzo per spazzare via casa e lavoro. Abbiamo fatto un anno di terapia familiare per smettere di saltare a ogni rumore, e oggi è ancora difficile conviverci, perché le scosse non si sono fermate, qualche settimana fa ne ha fatta una di tre gradi, qui trema tutto dal 2009» (l’anno del terremoto dell’Aquila, distante appena 51 chilometri).

NEL 2018 TORNA LA SAGRA DELL'AMATRICIANA

Amatrice intanto prova a ripartire con la sua festa più importante, la sagra dell’amatriciana, quella che prima attirava centinaia di persone, quella per cui in tanti erano tornati al paese in quei giorni di fine agosto di due anni fa, quando il sisma ha sgretolato case e vite. «È un bel segnale, di rinascita», spiega Chiara Buffa, «siamo solo un po’ preoccupati a livello logistico, mancano gli alloggi, quelli che prima ospitavano tutta la gente che veniva per l’occasione, non lo so come faranno, vedremo». L’edizione sarà la numero 50, quella che si sarebbe dovuta tenere nel 2016. Due anni rimasti come fermi nel tempo. Che adesso ricomincia a fluire.