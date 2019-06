Un famoso detto recita: va dove ti porta il cuore. Come se seguire le emozioni possa bastare come garanzia per vivere relazioni felici. Crescendo poi ce ne accorgiamo: ci sono situazioni in cui, per tutelare i nostri sentimenti, siamo chiamate ad ascoltare la testa. Come quando la persona che amiamo non ricambia in pieno, ci evita, ci usa, ci tratta come fossimo il suo yo-yo. O, peggio ancora, ci tiene in sospeso e non ci sceglie. Nicoletta lo sa bene. Ha conosciuto J.P. otto mesi fa e da allora non si sono più scollati. Non stanno davvero insieme: diciamo che si frequentano con più o meno intensità, a seconda delle esigenze lunatiche di lui. Perché lei in questo rapporto non ha gran potere di scelta o parola. «Quando vuole, devo esserci. Quando non gli sto più bene, mi allontana. Poi mi ricerca», mi dice. «E tu?», chiedo io un po' incredula. «Ritorno!». Questa dinamica tra loro va avanti dal primo appuntamento. Lei si lascia guidare. Lui tiene le redini: il punto è che non sa dove neanche lui vuol andare e che direzione prendere.