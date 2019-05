PARLARE DI SESSO DEV'ESSERE NORMALE

Alle difficoltà e ai pregiudizi che ancora resistono nella nostra società, le ragazze hanno deciso di rispondere con una campagna pubblicitaria che punta sull’ironia per divertire e far riflettere. Perché non bisogna vergognarsi a parlare di sesso: lo facciamo tutti, ognuno a modo suo, e affrontare il discorso con una risata è il modo migliore per abbattere pregiudizi e discriminazioni. Mi raccontano dell’appoggio offerto dai loro partner (uno di loro si è prestato come modello), ma anche delle telefonate di lavoro fatte in metropolitana e degli sguardi stupiti della gente. Silvia mi parla di come, davanti ai suoi oggetti, le espressioni delle persone cambiano: prima restano colpite dalla bellezza poi, quando capiscono di cosa si tratta, qualcuno si imbarazza e si allontana. La maggior parte, però, resta piacevolmente sopresa: «Pensa: "Ah, allora un sex toys non è necessariamente un oggetto per pervertiti!”», racconta «ed è a quel punto che inizia il cambiamento su un’idea stereotipata del sesso».

NIENTE BATTAGLIE DI GENERE, QUESTO RIGUARDA TUTTI

«Le rivoluzioni richiedono tempo», continua Silvia, «e l’azione più forte che si possa fare è portare in giro l’esempio di un racconto diverso della sessualità». Consapevoli che sull'argomento la strada da fare è ancora lunga, hanno scelto di contribuire con gli strumenti che conoscono meglio - artigianato, design e comunicazione - ma l'etichetta di femministe la sentono stretta. Allo scontro dicono di preferire l'ironia per arrivare a tutti, donne e uomini. Gli oggetti sono pensati per entrambi i sessi cercando di soddisfare ogni gusto e quasi tutti sono double: le due estremità sono modellate diversamente per dare sensazioni differenti.