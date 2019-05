L’amore non è un bisogno essenziale: anche se non lo abbiamo, andiamo avanti. Non si muore senza amore, ma di certo quando c’è viviamo meglio. In questo senso l’amore è un plus che si aggiunge alla nostra vita rendendola più felice e più ricca. Giorgia è ancora lontana da questo pensiero. Per lei l’amore è come l’aria: non può mancarle, altrimenti non respira. Così da anni frequenta più uomini contemporaneamente per evitare il rischio di rimanere a secco. «Ora sto uscendo con Anthony, il francese. Un tipo classico, un po’ noioso. Bevo più io di lui quando siamo fuori! E poi c’è l’altro, Gianni. L’ho beccato su Happn, sai quell’altra app di incontri…», mi racconta lei appena ci sediamo mostrandomi le loro foto come se stesse sfogliando un catalogo di costumi. «Lui è particolare, anche. A volte c’è, a volte no. Ma quando è con me mi ascolta ed è attento, si vede! Lui invece mi sta un po’ stretto perché non ci si può parlare di tutto». La guardo: sembra convinta di star facendo un affare a vedere tutti questi maschi in contemporanea. «Che te ne pare?», mi chiede. «Non so, Giorgia. Non mi sono ancora trovata in una situazione simile», le dico. «Beh sai, Lucrezia, bisogna organizzarsi in queste cose. Per esempio segno sempre sul cellulare quando uno mi racconta una questione importante, onde evitare di confondermi con gli altri. Poi c’è la parte delle uscite: non sai che fatica decidere ogni volta con chi vedermi il sabato sera!».