Se il match su Tinder lo sceglie un'amica

Ilaria quindi prova a farmi tornare in mente Riccardo come esempio di qualcuno che era potenzialmente buono per me: «Quello che ti veniva dietro, dai! Quello che faceva il tirocinio da notaio!». Ma di lui ricordo tra il poco e il niente. Era troppo un bravo ragazzo! «Vedi? Ci ricordiamo più di chi ci ha fatto soffrire che di chi avrebbe potuto rendere felici. Non sembra anche a te indice di un disturbo?». Continuiamo a psicoanalizzarci a vicenda, quando mi arriva un’idea. Una grande idea. «Ila, scambiamoci i telefoni. Ora. Io apro il tuo Tinder e tu il mio. Tanto ormai siamo brille, ci rilassiamo e troviamo, l’una all’altra, dei match. Buoni stavolta!». Penso che il principio d’attrazione della sfiga valga anche sulle dating app. Se l’inconscio mi tradisce quando incrocio un tipo per strada, figuriamoci in rete dove tutto è più ingannevole. Ilaria si lascia convincere, un po’ incredula. «Dai, dammi qua». Tende la mano verso di me e le affido lo smartphone. «Mi fido di te», le dico. «Chi meglio della mia migliore amica può trovare per me quello giusto?». Entriamo in un’ora di silenzio sacro, tra risatine e occhiate di sottofondo. Inizio a sfogliare il paniere di uomini disponibili per lei. Vedo che ha impostato il filtro dell’età dai 20 anni in su. Proprio lei! Si lamenta di trovare toyboy, eppure li cerca. Decido di alzare i requisiti anagrafici minimi di un papabile candidato. Abbiamo 30 anni suvvia: ci meritiamo almeno un 35enne. In un’ora racimolo tre match: due sui 35 anni e un 42enne. «Ma è vecchio! Il 42enne non lo voglio», blatera da lontano, quando le anticipo l’età. «Ora sono io a scegliere per te, cara», sghignazzo: mi sento potente e inizio a parlare con le tre esche fresche. Fosse per me non uscirei con nessuno di loro ma sono certa che siano tutti adatti alla mia amica. Uno è un pantofolaio, proprio come lei. Un altro è vegetariano amante dei cani. Quanto all'over 40 sta divorziando dalla moglie. Non potevo togliere a Ilaria qualsiasi occasione di drammaticità. Un po’ di pathos ci vuole anche qui.