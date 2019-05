Non ne parliamo nemmeno con le nostre migliori amiche. Se lo facciamo quasi ce ne vergogniamo. Eppure la masturbazione fa bene. Ci fa bene. A ricordarcelo è il mese di maggio che è il mese dedicato a un tabù sessuale che per noi donne è ancora più tabù. D'altronde è proprio per questo che l'iniziativa è nata nel 1995 grazie a Good Vibrations, il primo store americano sex-positive che da San Francisco ha rivoluzionato la vendita al dettaglio di sex toy e accessori erotici portandoli fuori dai tetri tuguri in cui venivano venduti per esporli e commercializzarli in ambienti accoglienti e luminosi che promuovono la libertà e il benessere sessuale. E fu tutta colpa dell'allora presidente Usa Bill Clinton che aveva licenziato la dottoressa Joycelyn Elders, all'epoca direttrice della Sanità Pubblica, rea di aver detto durante una conferenza delle Nazioni Unite sull’AIDS che l'autoerotismo doveva essere insegnato nelle scuole. Da allora maggio è il mese in cui si cerca di alimentare una conversazione aperta e positiva intorno al tema, ribadendo come sia un diritto e un modo sicuro, naturale e salutare di esprimere la propria sessualità che, per altro, ha molteplici benefici. Benefici che una sessuologa australiana, Matty Silver, si è presa la briga di elencare sul Sydney Morning Herald. Eccoli di seguito.