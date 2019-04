«Il bello sai qual è? Finché stavo dentro la relazione, non percepivo i miei bisogni. Per questo non mi lamentavo del fatto che l’altro non se ne prendesse cura! Non li vedevo proprio, mi capisci?», mi chiede. «Ti capisco Angela. Credo che in ognuna di noi alberghi un po’ l’animo della crocerossina. Non ce n’è: noi donne siamo più predisposte al sacrificio. Certo è che non dobbiamo dimenticare di amarci. Allora sì che stare in un rapporto può diventare un problema…». Quando non riconosciamo le nostre necessità all’interno di una storia veniamo meno al rapporto d’amore più importante: quello con noi stesse. Purtroppo nessuno può amarci al nostro posto. Nessuno può elargirci un amore doppio. Perché in una relazione equa ciascuno fa la sua parte ed è giusto così. «La mia ultima storia è stata esemplare. Una vera maestra di vita. Lo giustificavo in continuazione, senza rendermene conto. Quando non riuscivo a trovare una motivazione valida ai suoi comportamenti, mi sentivo in colpa e finivo con l’accusarmi. Io!», continua Angela mentre apre il menù dei dolci. «Non riuscivi ad accusare l’altro, a mettere in dubbio il fatto che ti amasse», le dico. «No, affatto. Per me era indiscutibile pensare che lui sbagliasse. Nella mia testa ero io ad aver fatto qualcosa di male e a meritarmi certi atteggiamenti». Angela mi racconta che il suo ex nell’ultimo periodo rincasava tardi e non si prendeva affatto cura di lei. Era scontroso e a tratti assente. Per questo lei aveva iniziato a convincersi di essere la causa dell’allontanamento. «Non dormivo la notte, mi domandavo cosa avessi fatto per infastidirlo». Questo episodio era soltanto uno dei tanti. Per esempio, puntualmente andavano in vacanza soltanto dove e quando diceva lui. «Ma a me non pesava! L’importante era vederlo felice», mi dice. «Ma Angela, tu hai sempre schifato gli insetti e odiato la montagna», le ricordo io. «Si, ma per lui me la facevo piacere». Il punto era che lui non si faceva mai piacere il mare, che invece era la meta estiva preferita da Angela. Naturalmente lei aveva accantonato anche questo bisogno. Neanche glielo aveva mai chiesto.