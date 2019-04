Che si tratti di monogamia o di poliamore, le differenze non sono poi così tante. Tralasciando quelle ovvie che riguardano il numero di partner coinvolti, le emozioni che entrano in gioco e le abilità necessarie per far funzionare un rapporto sono piuttosto simili. E uno dei problemi più comuni, indipendentemente dal tipo di relazione, è la gelosia (qui i consigli su come affrontarla della saggista Tracey Cox). Il classico mostro verde che spesso facciamo fatica a gestire ma che, in realtà, è solo un sentimento che potremmo e dovremmo imparare a controllare. Come? Iniziando a capirne le cause per esempio, come spiega la blogger Lilith Bealove che, sulla testata Collective, ce ne ha elencate ed analizzate alcune.

BISOGNI INSODDISFATTI

Non soddisfare a pieno i propri bisogni è una delle principali cause di gelosia, soprattutto nelle relazioni poliamorose. Se il vostro compagno preferisce andare al ristorante con un'altra invece che con voi, la scelta potrebbe darvi (comprensibilmente) molto fastidio. Si tratta solo di una piccola cosa. È vero. Ma sommata a tante altre può diventare un grande fastidio. Il vostro partner non vi regala mai nulla, per esempio dei fiori, pur sapendo che li amate? Ecco un altro dettaglio che potrebbe farvi sentire meno importanti nella sua vita così da portare la relazione in una direzione più problematica.

MANCANZA DI COMUNICAZIONE

Riprendendo l’esempio già fatto sopra, se la vostra dolce metà vi ha fatto sentire poco importanti ma non glielo avete fatto notare, la cosa potrebbe ripetersi di nuovo. La comunicazione di bisogni, sentimenti e desideri è fondamentale in ogni relazione. Quando si maturano pensieri e sentimenti negativi non è mai un bene lasciarli ribollire senza saperli gestire e controllare, quindi, prima di tutto, esternateli.

L'INFLUENZA DELLA SOCIETÀ

Stabilire cosa va bene e cosa no è un procedimento che spesso viene influenzato da molti fattori. La società, per esempio, gioca un ruolo importante in questo senso. Così come i social media o le riviste che elargiscono consigli su cosa sia giusto fare in una relazione. In che modo controllare il telefono del vostro partner per esempio, o quando sarebbe meglio evitare di farlo per non incappare nella temuta gelosia.