I tentativi di Ilaria per dissuadermi dal rancore sono inutili e qualche ora dopo torno a casa più agguerrita di prima. Non aspetto un secondo di più. Non voglio più sacrificare neanche mezzora di sonno pensando al mio ex. Mi fiondo decisa sotto casa di Matteo e citofono. Così, senza avvisarlo. Tanto, se lo becco con un’altra, è soltanto lui che ha di che vergognarsi. Non io. È lui il verme imputato. «Chi è?». Mi si blocca la lingua, il cuore accelera. Mi tremano i piedi. Oddio. «Lisa, sono Lisa». Preferisco prendere le scale per scaricare la tensione. D’un tratto divento da lupo ad agnello. Ho paura. Sono di nuovo finita nella sua tana. Cerco di riprendere il controllo. Stavolta posso, anzi devo, avere la meglio e fargliela pagare! «Lisa… Tutto bene? ». Matteo resta sull’uscio della porta, senza farmi gesto di entrare. «Posso entrare?», chiedo. «C’è un po’ di caos. Se non ti disturba… Sono già in pigiama». Io: «Poco importa, potrei vederti in mutande», gli dico con tono secco e aggressivo, mentre mi insinuo in casa. Riprendo la carica, sono pronta ad attaccare. «Su Matteo, spogliati». Mi guarda perplesso e dopo un attimo di titubanza scoppia in una risata: «Ma stai bene? Hai bevuto?», mi chiede. «Ripeto. Spogliati. Non dare a me l’onere di toglierti i pantaloni. Tanto sei un esperto, no?». Il suo sguardo diventa più serio, serra i denti e si irrigidisce. «Lisa, io non ho intenzione di fare sesso con te. Tra noi è finita, non possiamo andare avanti e devi accettarlo». Lo risento sincero, per la prima volta dopo tempo. Finalmente ce l’ha fatta a tirar fuori gli attributi. A dirmi la verità. Certo, poteva sputarla fuori prima. Che verme. Poteva risparmiarsi la sveltina di tre mesi fa con me. «Tre mesi fa non la pensavi così o forse sì? Matteo ti prego di non prendermi in giro. Sono stufa delle tue menzogne. Sii un uomo, o almeno provaci». Lui resta in silenzio: è chiaramente incerto su cosa rispondermi. Non ho mai creduto che le persone potessero cambiare per magia. Ci vuole impegno, dedizione, coraggio. Tutte qualità che Matteo non ha mai dimostrato di avere. Mai. D’un tratto mi risale alla mente il motivo per cui il nostro rapporto non andava bene. La relazione era mezza rovinata già prima che lui gli desse il colpo di grazia. Prima ancora che mi tradisse con la sciacquetta su Tinder. Rivedo il trailer dei momenti passati insieme e mi rendo conto di essere pronta a lasciarli andare. Me ne rendo conto: sto combattendo per niente.