«Ho avuto un giorno in cui mi ero convinta che lui avesse un’altra. Era così assente, così distratto e irritato, che non trovavo altre ragioni per spiegarmi il suo cambiamento», continua. «Gli hai chiesto cosa avesse? Quale fosse il suo problema?», intervengo io. «Diceva di non saperlo, neppure lui. Era evidente che fingesse. Faceva economia di parole, ne usava il meno possibile. Ogni giorno mi sembrava interminabile. È stato un periodo pesante e non ti nascondo che ho pensato di prenderci una pausa. Ma sapevo che se avessi mollato la presa, mi sarei pentita di averlo fatto troppo presto. Alla fine tutti possiamo avere i nostri 'periodi no'… no?». Eccome, se Vanessa ha ragione! In coppia non si può essere sempre brillanti e sorridenti, disponibili e positivi. Nelle relazioni ci sono momenti in cui si viene inevitabilmente messi alla prova, dall’uno e dall’altro lato. Può succedere che si respiri aria di monotonia, che si diventi insofferenti verso alcuni atteggiamenti del partner, che si comunichi peggio e di meno, che i litigi superino i dialoghi. A volte la causa non è neanche nel rapporto stesso ed è in altro ancora. La vita ci mette alla prova ogni giorno: possono sorgere tensioni sul lavoro, preoccupazioni di salute o altre complicazioni in famiglia che ricadono indirettamente sull’armonia della storia. D’altronde come può succedere il contrario? «Ho scoperto dopo un mese che era preoccupato per sua madre. Lei stava facendo degli accertamenti medici importanti e Giacomo, da bravo ipocondriaco quale è, temeva il peggio. Anziché sfogarsi con me, aveva preferito chiudersi per non darmi un ulteriore peso. Sai, neanche io stavo vivendo un bel periodo: avevo un nuovo capo provvisorio a lavoro e mi aveva preso di mira. Ero esausta e insicura di me», mi confessa. «Meno male che siete rimasti insieme allora e che nessuno dei due se ne sia andato. Alla fine avete tenuto duro! », concludo io.