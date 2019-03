Noi donne siamo attratte da molteplici tipi di uomini. Alcune amano quelli forti, altre quelli più sensibili. Per non parlare del classico fascino del maschio alfa che ognuna di noi, almeno una volta, può dire di aver subito. E quante volte siamo cadute nella trappola di ambiziosi manager emotivamente non disponibili, di poeti tormentati o dei cosiddetti ragazzacci capaci solo di ferire costantemente i nostri sentimenti. Forse, dopo aver collezionato delusioni e fallimenti, è ora di cambiare l’ideale di partner che abbiamo inseguito fino ad ora e rivoluzionare la nostra vita amorosa. Come si fa? Un buon inizio è quello di seguire i consigli che la blogger Priya Alika ha stilato sulla testata Collective.

FATE UNA LISTA DELLE COSE CHE VOLETE E UNA DELLE COSE CHE VI SERVONO

Prima di uscire seriamente con qualcuno, dovete imparare a conoscervi al meglio. Siete stressate e ansiose? Avete bisogno di rassicurazioni e conferme da parte del vostro partner? O preferite una relazione più leggera e rilassata? Sono tutte domande a cui è necessario rispondere per poter davvero concedersi di essere felici. Perché non sempre quello di cui avete bisogno corrisponde a quello che volete. E l’importante è assicurarsi che necessità e desideri siano sincronizzati.

CAMBIATE LE VOSTRE ABITUDINI

Spesso, si tende a cercare negli altri le caratteristiche che si vorrebbero avere. Ma la verità è che non c’è bisogno di uscire con un uomo per vivere il tipo di vita che desiderate. Ripetetelo a voi stesse ogni giorno. Solo così potrete diventare le persone appassionate e intense da cui solitamente siete attratte.

CONSIDERATE ANCHE CHI NON AVRESTE MAI SCELTO

Non c’è niente di male nell’uscire con qualcuno che non avreste mai pensato di prendere in considerazione. Anzi, liberarsi del solito (inefficace) schema predefinito potrebbe riservare delle magnifiche sorprese. Pensateci bene prima di scartare qualcuno perché «non è il mio tipo». L’unico modo per cancellare lo stereotipo che avete fissato nella vostra mente è innamorarsi di chi, apparentemente, sembrerebbe non andare bene.