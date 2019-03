Molte donne pensano che fare sesso con le luci accese non sia una buona idea. E Adam & Eve, azienda leader nella vendita di sex toys e altri prodotti erotici, ha condotto un sondaggio per valutare le preferenze delle persone in questo senso. Prendendo a campione mille cittadini americani sopra i 18 anni, il 41% di questi preferisce stare al buio durante i rapporti sessuali, mentre solo il 10% opta per la luce. L’oscurità, senza dubbio, aiuta a ridurre l’imbarazzo di mostrarsi nudi al proprio partner ma, d’altra parte, può creare una dimensione meno intima. E allora, perché non provare a lasciarsi andare senza vergogna almeno una volta? Secondo la blogger Maya Khamala varrebbe la pena fare un tentativo. E sulla testata Collective ci ha fornito sei buoni motivi.

SI PUÒ FARE IN OGNI MOMENTO

Avere rapporti sessuali brancolando sempre nell’oscurità è piuttosto limitante. Soprattutto perché il sesso non dovrebbe trasformarsi in una azione comandata, ma essere frutto dell’impulso. E l’impulso, quando arriva, va colto. Senza doversi preoccupare di spegnere le luci qualora fossero accese o qualora il chiarore del giorno già illuminasse la situazione.

SI RIESCE A VEDERE COSA SI STA FACENDO

Alcune persone richiedono stimolazioni precise in specifiche zone per raggiungere un livello più alto di godimento. E il buio potrebbe essere causa di incidenti. Come una penetrazione anale non richiesta, che la blogger ci dice essere una effettiva possibilità, o sistemare il preservativo trascurando qualche dettaglio, tipo il formarsi di bolle d’aria, che potrebbe provocarne la rottura.

FAVORISCE L’INTIMITÀ

Essere in grado di vedere le espressioni facciali del proprio amante è tutto. Il contatto visivo facilita le connessioni e favorisce un’intimità più profonda. Perché guardandosi si può capire molto, se una posizione sta ancora funzionando per esempio o se è il momento di cambiare.

PUÒ AUMENTARE LA FIDUCIA NEL PROPRIO CORPO

È vero che il buio maschera il possibile imbarazzo di mostrarsi nude. Soprattutto per noi donne, perennemente insoddisfatte del nostro corpo. E invece, anche se sembrerà paradossale, lasciarsi andare, abbandonando i pensieri, aumenta l’eccitazione e facilita l’orgasmo. E chi non volesse fare un salto diretto dall’oscurità alla luce può iniziare con una candela o una lampada a scarsa illuminazione.

POTETE VEDERE TUTTE LE FASI DEL GODIMENTO

Non riuscendo a vedere il proprio partner durante il rapporto, si perde l’erotismo del contatto visivo. E poi, bisogna ammetterlo, è bello guardare la sua espressione mentre sta raggiungendo l’orgasmo. Ed è probabile che anche gli uomini amino guardarci nel momento della nostra massima eccitazione.

PUÒ TENERVI SVEGLIE

In molte tendono a fare sesso proprio prima di andare a letto, magari dopo una lunga giornata di lavoro. Secondo l’educatrice sessuale Alix Fox le luci, in questi casi, le luci potrebbero tenervi sveglie. Il buio potrebbe conciliare il sonno e ostacolare i momenti di intimità con partner. E se questo accade ripetutamente nel tempo, potrebbe trasformarsi in insoddisfazione.