Forse la vostra vita sessuale è già soddisfacente e creativa, forse pensate di non avere bisogno di altro, eppure, provare qualcosa di nuovo ogni tanto, potrebbe riservare piacevoli sorprese. Secondo la blogger Maya Khamala, una interessante novità da introdurre nelle relazioni sarebbe l’uso dei sex toys. E, sulla testata Collective, ha spiegato il perché in cinque motivi.

AUMENTANO IL PIACERE SESSUALE

Raggiungere l’orgasmo spesso non è facile, nonostante ci sia una perfetta sintonia con il partner. Secondo il Kinsey Institute, il 70% delle donne ha bisogno di una maggiore stimolazione del clitoride per completare il proprio godimento. E aggiungere un vibratore all’interno dei rapporti potrebbe essere un modo diverso e, perché no, divertente di provare piacere, in alternativa all’uso delle mani, della bocca o della classica penetrazione. E anche gli uomini, grazie all’aiuto dei giocattoli, possono scoprire nuovi livelli di soddisfazione sessuale.

FAVORISCONO GLI ORGASMI MULTIPLI

Sarà la vibrazione, la stimolazione interna del punto G o la penetrazione. O forse, la combinazione di tutti e tre i procedimenti. In ogni caso, la possibilità di raggiungere orgasmi multipli aumenta. E complice è anche l’aiuto delle batterie, che tendono a sopravvivere più a lungo rispetto all’energia umana. Ecco perché i sex toys possono addirittura sostituire i rapporti quando siete stanchi o semplicemente pigri. Perché il lavoro o gli altri intralci della giornata non devono permettervi di trascurare la vita sessuale.

POSSONO MIGLIORARE IL LIVELLO DI INTIMITÀ

Nel momento in cui decidete di provare i giocattoli erotici, dovete esprimere liberamente ciò che volete davvero: cosa vi piace fare, cosa preferisce il vostro partner e cosa siete curiosi di sperimentare. Discorsi come questi richiedono onestà, e una comunicazione aperta migliora anche il livello di intimità.

APRONO LA PORTA ALLE FANTASIE PIÙ TRASGRESSIVE

I sex toys e tutti i gadget simili possono stimolare fantasie che non sapevate neanche di avere. Vibratori, giochi anali, frustini, manette o qualsiasi altra cosa sia di vostro gradimento non fanno che alimentare l’immaginazione. E allora, perché non divertirsi con i giochi di ruolo? Dall’interpretare la classica insegnante bacchettona al lasciarsi sottomettere da un ufficiale di polizia. Nulla più di questi oggetti scatena la vostra eccitazione.

RAFFORZANO I RAPPORTI

Anche se l’uso dei giocattoli è ormai piuttosto comune, molti li collegano ancora a idee stereotipate. Come quella che siano utilizzati solo da donne ‘sole’, o che possano entrare in competizione con gli uomini. O, più in generale, che mettano in dubbio la virilità e l’abilità sessuale di chi li predilige. Sono tutte false teorie. Al contrario, introdurre i sex toys nella relazione significa aggiungere un po’ di pepe al sesso. Un buon modo per rafforzare i legami.