«Peso ancora 39 chili?», continua a chiedersi ossessivamente la protagonista Lisa: è come un mantra che continua a ricordarle quell’inferno dal quale è arrivata, da dove è partita, e dove però, grazie al percorso di cura che ha intrapreso, non tornerà più. Perché quel numero lascerà pian piano posto alle parole, ai fiori, ai colori, ai sapori, a una ‘nuova’ Lisa che non ha più bisogno di affamare più il suo corpo per farsi ascoltare. È lei stessa a esplicitare un dubbio esistenziale che è emblematico, lo stesso quesito che arrovella tante persone che soffrono della sua patologia: «Se smetterò di essere malata fuori, come faranno tutti ad accorgersi che lo sono dentro?». Ovvero, davvero è possibile vedere a occhio nudo un dolore invisibile, toccare a mani nude una sofferenza impalpabile? La paura di guarire, di tornare ad abitare un corpo sano - paradossale agli occhi di chi non combatte contro questi disturbi - è uno degli ostacoli più duri da superare per chi soffre di un Disturbo Alimentare. Per vincerla, è necessario tornare a credere che il mondo possa accorgersi del disagio interiore anche senza che esso si manifesti in maniera evidente – concreta e palpabile in alcuni casi, fino a diventare quasi evanescente in altri - attraverso il sintomo, attraverso il corpo; un corpo portato agli eccessi, eccessivamente sottopeso o eccessivamente sovrappeso, come facce di una stessa medaglia.

COSA SIGNIFICA «DIVENTARE NORMALI»?

È un quadro vero, più che verosimile, quello dipinto da Carolina, che descrive realisticamente la quotidianità di adolescenti che hanno molto in comune con le ragazzine dei giorni nostri. Basti pensare, ad esempio, che nella ‘non-vita’ di Lisa si è già insinuato anche il pericolo della thinspiration (letteralmente, ‘ispirazione al magro’), che viaggia sul gruppo WhatsApp che a casa frequentava di nascosto o che l’accompagnava nelle notti insonni trascorse a guardare video delle YouTubers dispensatrici di consigli su come perdere peso o nascondere il cibo. L’autrice disegna magistralmente i confini di un universo in cui i giorni trascorrono sempre uguali, tra piccoli litigi, la temuta ora del pasto e l’odiata pesata settimanale. Finché un giorno la protagonista, per sbaglio, urta uno dei quadri appesi in corridoio, dietro al quale ritrova nascosto un messaggio firmato da un’anonima misteriosa. Quel messaggio non è l’unico, è accompagnato da molti altri disseminati dietro ai tanti quadretti appesi in struttura e ricamati dalle degenti: tutti raccontano la storia di una ragazza che voleva disperatamente essere normale, al punto da inventare una vita diversa, da custodire dietro a quelle cornici, da immaginare in un mondo «oltre lo specchio». Una normalità a cui tutte queste ragazze ambiscono, fatta di pranzi con gli amici al bar, uscite serali in compagnia, abbracci sinceri, risate liberatorie e viaggi alla scoperta del mondo. Comincia allora una sorta di caccia al tesoro delle protagoniste, dentro e fuori Villa Erica, da cui fuggono insieme per scoprire la verità sull’autrice e trovare un nuovo motivo per lottare.