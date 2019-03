Perché è importante parlare di endometriosi

Marzo è il mese dell'endometriosi. «Endo... Che?», recitava così uno dei primi spot nati per coinvolgere tutti: uomini e donne, non solo le malate. Secondo i dati del ministero della Salute in tutta Italia ci sono 3 milioni di casi, pari al 5% delle popolazione femminile: ma si tratta solo di una stima perché non esiste un registro nazionale. La patologia consiste nell'avere il tessuto endometriale – quello che si sfalda durante le mestruazioni – al di fuori dell'utero, anche in altri organi. Il picco di incidenza si raggiunge tra i 25 e i 35 anni e ci sono quattro stadi di gravità. Dolori cronici continui, blocchi intestinali, disturbi dell'umore: questi alcuni dei sintomi invalidanti. Tra i rimedi c'è invece anche la gravidanza, nonostante l'endometriosi possa portare all'infertilità (e a tutti strascichi psicologici del caso). In mezzo interventi chirurgici e la menopausa farmacologica. Non esiste una cura definitiva e solo per gli stadi più gravi è prevista l'esenzione per alcune visite specialistiche, i cosiddetti Lea (livelli essenziali di assistenza). Le pazienti reclamano con forza più attenzione e soprattutto più risorse per la ricerca e corsi d'aggiornamento per i medici. Durante tutto il mese di marzo sono stati organizzati incontri con specialisti, tavole rotonde e convegni (qui gli appuntamenti dell'associazione Ape onlus), ma anche manifestazioni pubbliche. Con il culmine nella sesta giornata mondiale: il 30 marzo, in 50 città, è prevista infatti la Million Woman March for Endometriosis (dall'Australia fino agli Usa, passando per l'Europa). In Italia l'appuntamento è a Roma, alle 11, per il corteo sui Fori imperiali. Il motto è lo stesso: «Time to end the silence», il colore è il giallo.

LA STORIA DI SILVIA CABRAS

In Sardegna, a Cagliari, ci sarà nello stesso giorno una passeggiata lungo il Poetto, la spiaggia cittadina. L'idea è di Silvia Cabras, 36 anni, di Sestu (alle porte di Cagliari): l'ha organizzata perché «molte ragazze sono disoccupate e viaggiare dall'isola costa». Così possono partecipare lo stesso. Non a caso risponde mentre attende in una sala di un ospedale in Veneto una seduta di terapia del pavimento pelvico. La sua è una storia come quella di tante: visite, ricoveri e una diagnosi di endometriosi che arriva tardi con percorsi lontani da casa e costosi: «Sono qui grazie a un prestito. A darmi la forza è mio figlio di otto anni senza non so come andrei avanti», spiega a LetteraDonna. Definisce la nascita del suo bambino un miracolo, dopo sette aborti. «In Sardegna, a Cagliari, per una sospetta endometriosi si aspetta troppo per una visita di controllo approfondita. Così la malattia galoppa: è successo a me e succede ad altre malate anche a Milano o a Roma. Il punto è che servono dei continui corsi di aggiornamento», precisa. Anche a lei è stata fatta una diagnosi sbagliata a dicembre 2015: per via di alcuni blocchi intestinali era stata presa in carico dal reparto di gastroenterologia. Ma lei ha insistito e solo grazie a una ginecologa con studio privato ha capito quale fosse la sua malattia – per lei allora sconosciuta – e ormai a uno stadio avanzato.