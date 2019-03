Per darvi un’idea: siamo passati dal «Sai che durante le mestruazione una borsa d'acqua calda porta sollievo?» a cui replicheremmo «Ma dai?!» a «Durante il ciclo possiamo sfoggiare la borsa anche in casa. Quella dell’acqua calda!», a cui rispondere: «Mi stai prendendo per i fondelli?». Poi c'è l’imbarazzante «Perché stiamo piangendo? Non lo sappiamo neanche noi! Ma ammettiamolo: questo è divertente!»: no, non è divertente né avere il ciclo né piangere perché si ha il ciclo (reazione che quando ci capita ci fa sentire delle disagiate). Si continua con: «Siamo di pessimo umore e irritabilissime. Ma quanto è bello sentirsi dare ragione per cinque giorni al mese?». «Ci sentiamo gonfie e pensiamo di pesare 350 kg. Ma non è vero! È solo un feeling da fase pre-mestruale!». «Sbalzi d’umore, stanchezza, irritabilità, brama di cibo. Guardiamo il lato positivo: durante il ciclo non ci si annoia mai!».

Veniamo dipinte come depresse, irritabili, grasse, sfaticate, lunatiche, vulnerabili. Come delle isteriche non padrone del nostro cervello per quattro/cinque giorni al mese, giustificate a dire o fare qualsiasi cosa, a ingozzarci di qualunque cosa commestibile, con la lacrima facile, e quel che è peggio, a cui si dà sempre ragione come ai matti. Tutto questo condito da un'ironia da ragazzine delle medie (ma quelli della Lines sapranno che il ciclo lo hanno anche le 30enni, le 40enni e le 50enni? No, perché il linguaggio in stile Disney Channel non credo divertirà le donne adulte, casalinghe o magistrate che siano). Ma poi depresse? I nostri ormoni sono sballati ma non siamo malate né abbiamo tendenze suicide, su. E tutti quegli irritanti punti esclamativi peggiorano le cose.