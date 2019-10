È da poco tornata dall’Argentina dopo aver sostenuto un mese di allenamenti intensivi in vista della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, al via il 26 ottobre e per la quale si dice carichissima. Impossibile, d’altronde, immaginarsi uno stato d’animo diverso da parte di Sofia Goggia, una che a cinque anni quando la maestra d’asilo chiese ai bambini cosa avrebbero voluto fare da grandi rispose: «Vincere la medaglia d’oro di sci alle Olimpiadi», cosa che le è riuscita davvero nel 2018 sulle nevi coreane di Pyeongchang. Celebre per le vittorie figlie anche di un carattere tosto, la giovane campionessa bergamasca ha fatto spesso parlare di sé per le ‘goggiate’, termine espressamente coniato per descrivere leggendari colpi di testa dentro e fuori le piste, che tuttavia oggi sembrano aver lasciato il posto alla maturità. «La miglior e ultima goggiata è stata l’Olimpiade, lo dico sempre», dice sorridendo Sofia a LetteraDonna: «Battute a parte, credo che non si smetta mai di imparare e che accumulare esperienze, più o meno positive, sia fondamentale per evolversi e sbagliare ogni volta un po' meno».

DOMANDA. Lo possiamo dire: basta ‘goggiate’, anche se l’autrice non le rinnega.

RISPOSTA. Sì, siamo tutti il prodotto degli errori che commettiamo quindi non rinnego nulla. La mia crescita è passata anche attraverso passi falsi clamorosi come una caduta alla prima porta in Coppa del Mondo o il salto dell’ultima quando ero in testa in un Gigante. Ma ben vengano le cadute, perché se non si rischia troppo e generano miglioramenti sono sempre costruttive.

A fine 2018 hai subito un serio infortunio. Si impara di più da uno stop forzato o da una sconfitta?

Dipende. Io forse imparo più cose quando sono costretta a fermarmi perché l’inattività dà tempo per riflettere, ma anche una sconfitta insegna tanto. Sono eventi che generano due livelli di conoscenza diversi ma che confluiscono entrambi in una grande crescita personale.

Qual è stata la tua vittoria più bella?

Anche se rispondo sempre «la prossima», guardandomi indietro non ho dubbi: quella che mi è valsa l’oro olimpico nel 2018.

Oltre che una campionessa sei un personaggio. Come vivi questa tua dimensione pubblica?

Anche se non si direbbe sono una ragazza molto tranquilla, parto sempre dal presupposto di essere una persona prima ancora che un’atleta: quando tolgo la tutina sono una giovane, normalissima, donna.

Sembra quasi che la popolarità non ti scalfisca.

Mi fa ancora strano pensare di essere un volto pubblico o un esempio per i più piccoli, anche se ci sono delle giornate che me lo ricordano bene, come la domenica quando sono a passeggio per Bergamo Alta con il cane: magari vorrei leggere il giornale tranquilla su una panchina, ma non ci riesco perché in tanti mi chiedono un selfie. Mi fa piacere perché se una persona ti avvicina significa che si fida e hai lasciato sensazioni positive: è un onore.